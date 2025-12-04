गुरुग्राम: साइक्लिंग कर रहे व्यापारी को कार ने कुचला, मौके पर हुई मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया. जब सुबह साइकिल पर सैर को निकले व्यापारी अमिताभ जैन को तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने जोरदार टक्कर मार दी. ये दर्दनाक हादसा सुबह करीब 7:15 बजे हुआ है. ये सड़क हादसा नज़दीकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क के किनारे साइकिल से जा रहे अमिताभ जैन को पीछे से आ रही कार टक्कर मारती है. जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर जाते हैं.

आरोपी की तलाश तेज

हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से सेंट्रो समेत फरार हो गया. वहीं गुरुग्राम पुलिस को कार का नंबर और उससे संबंधित पता मिल चुका है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. वहीं दूसरी ओर, मृतक के परिजन और पड़ोसियों का आरोप है कि पुलिस इसे महज हिट एंड रन बताने में जुटी है. जबकि उन्हें इस घटना में सुनियोजित हत्या की आशंका लग रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक हत्या की आशंका या ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है. मामले की जांच जारी है.

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहे हैं.