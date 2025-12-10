गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद गुरुग्राम पुलिस अलर्ट मोड में: सभी बार-क्लबों की बड़े स्तर पर चेकिंग जारी

गोवा के एक नाइट क्लब में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है. पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा (IPS) ने तुरंत प्रभाव से शहर के सभी थाना प्रभारियों, डीसीपी, एसीपी और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि गुरुग्राम में संचालित सभी नाइट क्लब, बार और देर रात तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट-पब की गहन जांच की जाए. पुलिस आयुक्त के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, वैध लाइसेंस, क्षमता से अधिक भीड़ और अन्य सुरक्षा मानकों की पूरी तरह जांच होनी चाहिए. अगर कहीं भी लापरवाही मिली तो संबंधित क्लब या बार मालिक के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य निर्देश जो सभी थानों को दिए गए

सभी बार, पब, नाइट क्लब और देर रात पार्टी करने वाले रेस्टोरेंट की तुरंत चेकिंग शुरू करें.

इमरजेंसी एग्जिट का होना अनिवार्य, उसे हमेशा खुला और उपयोग योग्य रखा जाए

फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर आदि की जांच

लाइसेंस, फायर एनओसी, क्षमता प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की वैधता चेक करें

क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश देने पर तुरंत सीलिंग और जुर्माना

पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने कहा कि गोवा की दर्दनाक घटना से हमने सबक लिया है. गुरुग्राम में एक भी जान को खतरा नहीं डाला जाएगा. हम जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रहे हैं, जो भी सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. शहर के साइबर हब, सेक्टर-29, गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड और अन्य प्रमुख इलाकों में स्थित दर्जनों बड़े-बड़े नाइट क्लब, लाउंज और नाइट क्लबों में आज से ही पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी है. नगरवासियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि पार्टी के नाम पर जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। आने वाले न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी ताकि कोई अनहोनी न हो.

