समझ गया तो ठीक, नहीं तो... इस गैंगस्टर ने ली गुरुग्राम लग्जरी कार शोरूम पर फायरिंग की जिम्मेदारी

गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक के पास हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है. उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है. बता दें कि शनिवार देर शाम को महंगी सेकेंड हैंड गाड़ियों के शोरूम BBT पर तीन बाइक सवारों ने फायरिंग की थी. इस घटना में एक शोरूम कर्मचारी घायल भी हुआ था. गोलियां कंपनी मालिक को निशाना बनाकर की गई थी, लेकिन वह कार में मौजूद नहीं था.

हिमांशु भाऊ गैंग ने ली गुरुग्राम फायरिंग की जिम्मेदारी

हिमांशु भाऊ गैंग ने अपने पोस्ट में लिखा, "कल जो BBT गुरुग्राम पे गोली चली है वो मैंने हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुर ने चलवाई है.जतिन आहुजा को शायद बात समझ नहीं आई तो अब ये समझ गया तो ठीक है. नहीं, जो भी इसके किसी भी शोरूम पे आये, कोई एंम्पलॉय हो .या कोई कस्टमर, अपनी तैयारी करके आए. अगली बार गोली किसी को भी लग सकती है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे."

शोरूम मालिक से पिछले 2 साल से मांग रहा रंगदारी

बता दें कि शो रूम के मालिक से हमांशु भाऊ गैंग पिछले डेढ़-दो साल से रंगदारी मांग रहा था. उसे लगातार कॉल की जा रही हैं. हिमांशु भाऊ और कौशल चौधरी शोरूम मालिक को लगातार धमकियां दे रहे हैं. यही वजह है कि गाड़यों के शोरूम पर पिछले 2 सालों से पुलिस तैनात है. शोरूम मालिक को सुरक्षा मिली हुई है. वह पल-पल की गतिविधि पर नजर रखे हुए है. लेकिन फिर भी शनिवार देर शाम को वहां कई राउंड फायरिंग की गई.

लग्जरी गाड़ियों के शोरूम पर हुई गोलीबारी

बता दें कि फायरिंग इतनी भयावह थी कि लग्जरी शोरूम का कांच का दरवाजा टूट गया. इसके साथ ही कई अन्य महंगी गाड़ियों के भी शीशे टूट गए. मामले की सूचना मिलते ही सेक्टर-37 थाना प्रभारी समेत अपराध शाखा की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. तीनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं.