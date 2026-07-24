गुजरात में बारिश से भारी तबाही, खेड़ा में नाले में बही कार, 4 लोगों की मौत

गुजरात में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. नदी-नालों के साथ-साथ कई जगहों पर सड़क, रेल पटरियां तक डूब चुकी हैं. इस बीच गुजरात के खेड़ा से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक कार नाले में बह गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा खेड़ा जिले में भारी बारिश के बीच हुआ. मटर-खेड़ा हाईवे से मोतीपुरा जाते समय, एक कार गरनाला के तेज़ पानी में गिर गई.

तीखे मोड़ पर पलटी, नाले के तेज बहाव में बही अर्टिगा

अहमदाबाद से गुज़र रही एक अर्टिगा कार बारिश और अंधेरे की वजह से एक तीखे मोड़ पर पलट गई और पानी के बहाव में खिंच गई. कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की कीचड़ में दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया.

घटना की खबर मिलते ही खेड़ा फायर ब्रिगेड, SDM सूरज बारोट, मटर MLA कल्पेश परमार, SP विजय पटेल, DySP और ममलतदार का काफिला मौके पर पहुंचा. फायर डिपार्टमेंट ने बड़ी मुश्किल से कार को बाहर निकाला और अंदर फंसे सभी 4 शवों को बाहर निकाला.

बचाए गए 2 घायलों को तुरंत इलाज के लिए खेड़ा सिविल हॉस्पिटल भेजा गया. हादसे में जान गंवाने वाले चारों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम (PM) के लिए खेड़ा सिविल हॉस्पिटल भेजा गया.

हादसे में मरने वालों के नाम:

1. राज संजयभाई राठौड़ (उम्र 26, निवासी हाटकेश्वर, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद)

2. बीरेंद्रसिंह शेखावत (उम्र 26, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले, अभी CTM, अहमदाबाद में रहते हैं)

3. मुस्तकीम राजपूत (उम्र 19, निवासी रखियाल, अहमदाबाद)

4. मयूरभाई महेशभाई पांचाल (उम्र 34, निवासी न्यू मणिनगर, अहमदाबाद)

घायल लोगों के नाम

धर्मेंद्रसिंह कुलदीपसिंह गिल (उम्र 38, निवासी हाटकेश्वर, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद)

2. मुकेशभाई चौहान (उम्र 32, निवासी हाटकेश्वर, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद)



मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों, खासकर दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के बाद चल रहे बचाव और राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी. इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर जरूरी सहायता देने का भरोसा दिया. राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर उन्हें राज्य में भारी बारिश की स्थिति और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी.



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