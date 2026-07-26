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18 minutes ago
नई दिल्ली:

Breking News Live Updates: NEET पेपर लीक के खिलाफ चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हो गया है. शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चल रहा गतिरोध समाप्त हुआ. सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मान ली. जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हो गया है. प्रदर्शन समाप्ति के बाद जंतर-मंतर अब खाली हो चुका है. वहां अब सब चीजें बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है. प्रदर्शन समाप्त होने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब खोल दिए गए हैं. जिससे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा हुई है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है. यह प्रदर्शन समाप्त होने के बाद अब संसद का मॉनसून सत्र भी सुचारु रूप से चलने की उम्मीद है. मालूम हो कि अभी तक मॉनसून सत्र लगातार हंगामे के नाम रहा है. उधर गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति विकराल है. पढ़ें आज की हर बड़ी खबर से जुड़े बड़े अपडेट्स.

Today Breking News Live Updates:
 

Jul 26, 2026 07:30 (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही SIT में 3 और IPS अधिकारी शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, कथित राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच कर रही नई SIT में IG किरण एस, DIG अयोध्या सोमेन वर्मा और SSP अयोध्या डॉ. गौरव ग्रोवर को शामिल किया है. पुरानी SIT में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और स्पेशल सेक्रेटरी (फाइनेंस) नील रतन कुमार शामिल थे.

Jul 26, 2026 07:11 (IST)
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जंतर-मंतर हुआ खाली, रात से चल रहा साफ-सफाई

कॉकरोच जनता पार्टी का धरना समाप्त होने के बाद जंतर-मंतर अब खाली हो चुका है. बड़ी तेजी से यहां चीजें सामान्य हो रही है. बीती रात ही यहां साफ-सफाई शुरू कर दिया गया था. हालांकि जंतर-मंतर के आस-पास अभी भी पुलिस के कई जवान तैनात हैं. 

Jul 26, 2026 07:08 (IST)
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दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खुले, यात्रियों के लिए आसानी

पेपर लीक के खिलाफ चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त होने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब खोल दिए गए हैं. जिससे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा हुई है. दिल्ली मेट्रो ने आज एक एक्स पोस्ट में बताया कि आज से सभी स्टेशन खोल दिए गए हैं. मालूम हो कि जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के कारण बीते 4 दिन से लगातार 17-18 मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे थे.

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