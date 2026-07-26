Breking News Live Updates: NEET पेपर लीक के खिलाफ चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हो गया है. शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चल रहा गतिरोध समाप्त हुआ. सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मान ली. जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हो गया है. प्रदर्शन समाप्ति के बाद जंतर-मंतर अब खाली हो चुका है. वहां अब सब चीजें बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है. प्रदर्शन समाप्त होने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब खोल दिए गए हैं. जिससे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा हुई है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है. यह प्रदर्शन समाप्त होने के बाद अब संसद का मॉनसून सत्र भी सुचारु रूप से चलने की उम्मीद है. मालूम हो कि अभी तक मॉनसून सत्र लगातार हंगामे के नाम रहा है. उधर गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति विकराल है. पढ़ें आज की हर बड़ी खबर से जुड़े बड़े अपडेट्स.

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