GST Reform: 22 हजार तक सस्ती होगी Royal Enfield की बुलेट, हीरो, होंडा, TVS... जानिए किसकी कीमत कितनी घटेगी?

Price Cut on Bikes after GST Reform: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) रिफॉर्म 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है. बीते दिनों वित्त मंत्रालय ने उत्पादों के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST) की दरें अधिसूचित कर दी थी. इस अधिसूचना के बाद राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी (SGST) की दरें अधिसूचित करनी होंगी. मालूम हो कि GST परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा. इससे रोजमर्रा की कई वस्तुओं की कीमत कम होगी.
GST कटौती के नए नियम लागू होने के बाद बाइक-स्कूटी की कीमतों में भी कमी आएगी. रॉयल इनफील्ड, हीरो, होंडा, टीवीएस, यामहा, बजाज सहित अन्य कंपनियों ने GST कटौती से मिलने वाले लाभ को ग्राहकों में बांटने की घोषणा की है.
इससे बुलेट, पल्सर, अपाचे सहित अन्य वाहनों की कीमत में कमी आएगी. दक्षिणी दिल्ली के पशुपति मोटर्स के डीलर सतवीर सिंह ने NDTV से कहा कि हमारे पास लोगों की तरफ से बुकिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है. हर ग्राहक 22 सितंबर या उसके बाद ही डिलीवरी चाहता है, जिससे की जीएसटी रेट में कटौती का फायदा उठा सके. उन्होंने बताया कि हमारा अनुमान है कि इस त्योहार के सीजन में हमारी बिक्री दोगुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी.
लॉन्ग टर्म में भी हमारी बिक्री 20 फ़ीसदी तक बढ़ाने का अनुमान है. पशुपति मोटर्स के डीलर सतवीर सिंह ने कहा कि 22 सितंबर से देश भर में हर तरह के टू व्हीलर मोटरसाइकिल और स्कूटर करीब 6000 से ₹15000 तक सस्ते हो जाएंगे. हालांकि रॉयल इनफील्ड ने बताया कि उसकी 350 सीसी वाली बाइक बुलेट की कीमत 22 हजार रुपए तक कम हो जाएगी.
रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की बाइक के दाम 22,000 रुपये घटाएगी
रॉयल एनफील्ड ने 22 सितंबर से अपनी 350 सीसी बाइक श्रृंखला की कीमतों में 22,000 रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है. कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों के बाद कंपनी अपने मोटरसाइकिल कारोबार, सेवा, अपैरल और सहायक उपकरण श्रृंखला में जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगी.
कंपनी ने कहा कि इस कदम से, रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी श्रृंखला देश भर के मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए और अधिक सुलभ हो जाएगी. कंपनी ने कहा कि 350 सीसी से अधिक श्रृंखला के लिए, कीमतें नई जीएसटी दरों के अनुरूप बदली जाएंगी. कंपनी ने कहा कि नई कीमतों वाली मोटरसाइकिलें 22 सितंबर, 2025 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी. इससे रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक्स, जैसे क्लासिक 350, बुलेट 350, मेटियोर 350, हंटर 350 और गोअन क्लासिक 350, अब कम जीएसटी के कारण ज्यादा अफोर्डेबल होंगी.
यामाहा से लेकर TVS ने घटाए दाम
- यामाहा मोटर इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 22 सितंबर से दोपहिया वाहनों पर GST दर में की गई हालिया कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देगी.
- इसके साथ ही TVS, बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड जैसी अन्य प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनियां भी जीएसटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर करने का ऐलान कर चुकी हैं.
- जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी थी. इस फैसले से त्योहारी सीजन से पहले मोटरसाइकिल और स्कूटर अधिक किफायती होने की उम्मीद है, जिससे मांग में तेजी आएगी.
इंडिया यामाहा मोटर ने कहा कि उसके इस फैसले से आर15, एमटी15, एफजी सीरीज, एरॉक्स 155, रेजेडआर और फैसिनो सहित मॉडलों की कीमतों में 17,500 रुपए तक की कटौती की जाएगी. चेयरमैन इटारू ओटानी ने समय पर जीएसटी में की गई कटौती के लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यामाहा ग्राहकों को पूरा लाभ पहुंचाने से खुश है.
TVS मोटर कंपनी की ओर से भी अपाचे, रोनिन, रेडर और स्पोर्ट जैसी सभी लोकप्रिय मोटरसाइकिलों के साथ-साथ एनटॉर्क, जुपिटर और जेस्ट जैसे स्कूटर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया गया है. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिस दिन जीएसटी लागू हो रहा है.
बजाज की दोपहिया वाहनों में 20,000 रुपए तक की कटौती
हालांकि, आईक्यूब, ऑर्बिटर और टीवीएस एक्स सहित इसके इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दरें समान हैं. बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि उसके दोपहिया वाहनों की कीमतों में 20,000 रुपए तक की कटौती होगी, जबकि तिपहिया वाहन 24,000 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे. कंपनी ने कहा कि सुधारों के लागू होने के बाद बजाज और केटीएम के सभी मॉडल संशोधित कीमतों के साथ उपलब्ध होंगे.
होंडा की 350 सीसी के मॉडल के दाम 18,800 रुपए तक घटेगी
होंडा की 350 सीसी तक के मॉडल की कीमतें 18,800 रुपये तक घटेगी. कंपनी ने गुरुवार को बयान में कहा कि वह अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में हाल ही में जीएसटी दर में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी. इसमें 350 सीसी तक के स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल होंगे. एचएमएसआई ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के फैसले के बाद, ग्राहकों को अब मॉडल के आधार पर 18,800 रुपये तक की शोरूम कीमत में उल्लेखनीय बचत होगी.
एचएमएसआई के निदेशक- बिक्री एवं विपणन योगेश माथुर ने कहा, ‘‘दोपहिया वाहनों और कलपुर्जों पर जीएसटी में कमी एक समयोचित और दूरदर्शी कदम है, जिससे वाहन अधिक किफायती बनेंगे और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा.''
हिमालयन, गुरिल्ला, स्क्रैम जैसी बाइकें होगी महंगी
हालांकि, हिमालयन 450, गुरिल्ला 450, स्क्रैम 440 और 650 सीसी रेंज जैसी बड़ी बाइक्स महंगी हो जाएंगी क्योंकि इन पर जीएसटी 2.0 के तहत उच्च स्लैब लागू होगा. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में यह कटौती न केवल दोपहिया वाहन सेगमेंट में मांग को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी, बल्कि त्योहारी सीजन के दौरान पहली बार वाहन खरीदने वालों को भी प्रोत्साहित करेगी.
किस बाइक की कीमत कितनी होगी कम, देखें लिस्ट
|350 CC से कम की बाइकें
|एक्स शोरूम प्राइस
|GST दर कम होने से कितना होगा अंतर
|Hero Splendor Plus
|₹ 80,216
|-₹ 8,022
|Hero HF Delux
|₹ 65,808
|-₹ 6,581
|Hero Xtream 125R
|₹ 99,126
|-₹ 9,913
|Bajaj Platina 100
|₹ 70,611
|-₹ 7,062
|Bajaj Pulsar 125
|₹ 85,178
|-₹ 8,518
|Bajaj Pulsar 150
|₹ 1,13,748
|-₹ 11,374
|TVS Appache RTR 160
|₹ 1,21,420
|-₹ 12,142
|TVS Appache RTR 200
|₹ 1,48,620
|-₹ 14,862
|TVS Appache RR 310
|₹ 2,39,990
|-₹ 23,999
|TVS Appache RTR 310
|₹ 2,77,999
|-₹ 27,800
|Honda Shine 100
|₹ 68,862
|-₹ 6,887
|Honda Shine 125
|₹ 90,341
|-₹ 9,035
|Yamaha R15 V4
|₹ 1,89,780
|-₹ 18,978
|Yamaha MT 15 V2.0
|₹ 1,69,550
|-₹ 16,955
|Yamaha FZ-SFi
|₹ 1,35,190
|-₹ 13,519
|Royal Enfield Classic 350
|₹ 1,97,253
|-₹ 19,726
|Royal Enfield Bullet 350
|₹ 1,76,625
|-₹ 17,663
|Royal Enfield Hunter 350
|₹ 1,76,750
|-₹ 17,675
|Royal Enfield Meteor 350
|₹ 2,08,270
|-₹ 20,827
