GST की दर कम होने के बाद क्या सस्ती होगी बुलेट, इस लिस्ट से जानें कौन सी बाइकें होगीं सस्ती

- केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से 350 CC तक की मोटरसाइकिलों पर GST दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है
- इस बदलाव के कारण हीरो, होंडा, बजाज, यामाहा और रॉयल एंफील्ड की 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइकें सस्ती हो जाएंगी
- 350 सीसी से ऊपर की बाइकें अब 28 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत जीएसटी दर के तहत महंगी हो जाएंगी
केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में सुधार किया है और इस वजह से दीवाली आने से पहले ही लोगों को दीवाली का त्योहार मिल गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर ही दीवाली के आसपास आने वाली सेल में लोग कार और मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान बनाते हैं. साथ ही साल के अंत में भी अक्सर ही गाड़ियों पर खास डिस्काउंट मिलता है और ऐसे में लोग अक्सर दिसंबर के महीने में ही गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं. ऐसे में लोगों के लिए ये फेस्टिव सीजन बंपर डिस्काउंट के साथ आ रहा है.
अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या जीएसटी की दरें कम होने से बुलेट सस्ती होगी? या फिर कोई अन्य बाइक जो 350 सीसी के कम की है वो सस्ती होगी. अगर हां तो हम यहां आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन-कौन सी बाइकें सरकार के इस फैसले के बाद सस्ती होंगी और बुलेट या फिर रोयल एंफील्ड की मीटियोर सस्ती होगी कि नहीं.
ये बाइकें होंगी सस्ती
|350 CC से कम की बाइकें
|एक्स शोरूम प्राइस
|GST दर कम होने से कितना होगा अंतर
|Hero Splendor Plus
|₹ 80,216
|-₹ 8,022
|Hero HF Delux
|₹ 65,808
|-₹ 6,581
|Hero Xtream 125R
|₹ 99,126
|-₹ 9,913
|Bajaj Platina 100
|₹ 70,611
|-₹ 7,062
|Bajaj Pulsar 125
|₹ 85,178
|-₹ 8,518
|Bajaj Pulsar 150
|₹ 1,13,748
|-₹ 11,374
|TVS Appache RTR 160
|₹ 1,21,420
|-₹ 12,142
|TVS Appache RTR 200
|₹ 1,48,620
|-₹ 14,862
|TVS Appache RR 310
|₹ 2,39,990
|-₹ 23,999
|TVS Appache RTR 310
|₹ 2,77,999
|-₹ 27,800
|Honda Shine 100
|₹ 68,862
|-₹ 6,887
|Honda Shine 125
|₹ 90,341
|-₹ 9,035
|Yamaha R15 V4
|₹ 1,89,780
|-₹ 18,978
|Yamaha MT 15 V2.0
|₹ 1,69,550
|-₹ 16,955
|Yamaha FZ-SFi
|₹ 1,35,190
|-₹ 13,519
|Royal Enfield Classic 350
|₹ 1,97,253
|-₹ 19,726
|Royal Enfield Bullet 350
|₹ 1,76,625
|-₹ 17,663
|Royal Enfield Hunter 350
|₹ 1,76,750
|-₹ 17,675
|Royal Enfield Meteor 350
|₹ 2,08,270
|-₹ 20,827
बता दें कि ये दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद 350 सीसी और इससे कम सीसी की सभी मोटरसाइकिलों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत होता था. ऐसे में सरकार के इस फैसले से दोपहिया वाहनों का बाजार काफी प्रभावित होगा.
वहीं इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उपयोगकर्ताओं में प्रचलित बाइक कंपनियों Hero, Honda, Bajaj, Yamaha और Royal Enfield को मिलेगा.
350 सीसी की सभी बाइकें होंगी महंगी
यहां आपको ये भी बता दें कि इसी के साथ 350 सीसी की सभी बाइकें पहले से ज्यादा महंगी हो जाएंगी. ऐसा इसलिए क्योंकि इन बाइकों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा यानी 350 सीसी से ऊपर की बाइकों को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाएगा. इस वजह से रोयल एंफील्ड की 450 से 650 सीसी की बाइकें भी महंगी होंगी. वहीं केटीएम 390, Triumph 400 आदि भी महंगी हो जाएंगी.
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यफैक्चररस के अध्यक्ष ने कही ये बात
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यफैक्चररस (SIAM) के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने इस पर कहा, "ऑटोमोबाइल उद्योग, विशेष रूप से इस त्योहारी सीजन में, वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाने के सरकार के फैसले का स्वागत करता है. यह समय पर उठाया गया कदम उपभोक्ताओं के लिए एक नया उत्साह लेकर आएगा और भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में नई गति लाएगा. इन घोषणाओं से पहली बार वाहन खरीदने वालों और मध्यम-आय वाले परिवारों को काफी लाभ होगा".
SIAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विश्वास जताया है कि सरकार जल्दी ही बिना बिके वाहनों पर compensation cess के उपयोग के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी अधिसूचित करेगी, जिससे एक सुचारू और प्रभावी बदलाव सुनिश्चित होगा.”
उधर रेनॉल्ट इंडिया (Renault India) के प्रबंध निदेशक, वेंकटराम मामिलपल्ले ने एक बयान जारी कर कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा दरों को 5% और 18% की दो-स्लैब संरचना में युक्तिसंगत बनाने का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक सुधार है.
