वैष्णो माता के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन से दर्शन होंगे शुरू

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के लिए तीर्थयात्रा 19 दिनों तक स्थगित रहने के बाद रविवार से फिर से शुरू होगी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. यात्रा 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद स्थगित कर दी गई थी जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे.

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीबी) ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में घोषणा करते हुए कहा, ‘‘जय माता दी! मौसम अनुकूल रहने की स्थिति में वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी. विवरण और बुकिंग के लिए, कृपया वेबसाइट पर जाएं.''

बोर्ड ने इसमें कहा कि खराब मौसम की स्थिति और मंदिर तक जाने वाले मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण अस्थायी निलंबन आवश्यक था. बोर्ड ने कहा कि यात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फिर से शुरू होगी, बशर्ते मौसम की स्थिति अनुकूल रहे.

एसएमवीडीबी के प्रवक्ता ने तीर्थयात्रियों को वैध पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्गों का पालन करने और तैनात कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी.

बोर्ड ने कहा, ‘‘पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए आरएफआईडी-आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य रहेगी. लाइव अपडेट, बुकिंग सेवाओं और हेल्पलाइन की सहायता के लिए, श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.''

बोर्ड ने निलंबन अवधि के दौरान सभी श्रद्धालुओं के धैर्य और समझ के लिए आभार व्यक्त किया. प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यात्रा का फिर से शुरू होना हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुष्टि है. बोर्ड इस पवित्र तीर्थयात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.''