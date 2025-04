म्यांमार राहत मिशन में लगे वायुसेना के विमान पर किसने किया था साइबर अटैक

पिछले महीने भूकंप प्रभावित म्यांमार में जब राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना के विमान पहुंचे तो उनपर साइबर अटैक हुआ था, वो ‘जीपीएस स्पूफिंग' का शिकार हुए थे. इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट सामने आने के एक दिन बाद भारतीय वायुसेना ने सोमवार, 14 अप्रैल को कहा कि उसके चालक दल ऐसी स्थितियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं और ‘‘हर मिशन योजना के अनुसार पूरा किया गया.''

जीपीएस स्पूफिंग क्या है? वायुसेना ने क्या बताया?

‘ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) स्पूफिंग' को साइबर हमले का एक ऐसा रूप माना जा सकता है जिसमें विमान को गुमराह करने के लिए गलत ‘जीपीएस सिग्नल' पैदा किए जाते हैं. इनकी वजह से विमान में लगे नेविगेशन उपकरण गुमराह हो जाते हैं. यह विमानों के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति होती है.

वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘जीपीएस की खराब उपलब्धता की संभावना को मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा नोटम के रूप में प्रकाशित किया गया था. ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गईं.''

The possibility of degraded GPS availability was published by Mandalay International airport as NOTAM and all due precautions were put in place to cater for such conditions.



IAF crew are well capable to handle such unavailability, while ensuring safety of flight and achievement…