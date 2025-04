म्यामांर में भूकंप: मलबे में 15 घंटे यूं फंसी रही 3 जिंदगियां, वीडियो में दिखा जिंदा रहने का संघर्ष 

म्यांमार में आए भयानक भूकंप के बाद 2,000 से अधिक लोग मारे गए हैं. अभी भी बचावकर्मी, खोजी कुत्ते और पैरामेडिक्स मलबे से जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए दौड़ रहे हैं. गोल्डन रेस्क्यू विंडो तेजी से बंद हो रही है और उसके साथ उन लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद भी तेजी से खत्म हो रही है. अफरा-तफरी के बीच, जिंदा बचने की कहानियां भी जमीनी स्तर से सामने आने लगी हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला और उसकी दो पोतियां अपने घर के मलबे के नीचे एक छोटी सी जगह में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं. लड़कियों ने बचावकर्मियों का ध्यान खींचने के लिए टूटे हुए कंक्रीट पर बटर नाइफ से आवाज किया. उन्होंने मदद के लिए अपनी बेताब चीख को कैमरे में कैद किया.

2 girls and their grandmother keep calm while trapped under rubble in the Myanmar earthquake. They've been rescued, but many are still missing.



My heart aches imagining their terror—the crushing weight, the desperate gasps for air during Myanmar's devastating earthquake. But… pic.twitter.com/QZTaybBTYj