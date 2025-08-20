विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: भारतीय टीम में इस खिलाड़ी के चयन न होने पर आगबबूला हुए पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन, बोले- बहुत बड़ा...'

Azhar on Asia Cup India squad: बीसीसीआई ने मंगलवार को एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. टीम के ऐलान के बाद पूर्व भारतीय कप्तान अजहर काफी खफा हो गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: भारतीय टीम में इस खिलाड़ी के चयन न होने पर आगबबूला हुए पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन, बोले- बहुत बड़ा...'
Mohammad Azharuddin on India Asai Cup Squad
  • भारत की एशिया कप टीम में 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम शामिल नहीं है.
  • पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रेयस अय्यर के टीम से बाहर होने को चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक बताया है.
  • शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, हालांकि वे जुलाई 2024 के बाद टी20 मैच नहीं खेले हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohammad Azharuddin react on Shreyas Iyer:  एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. टीम में 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है. टीम के ऐलान के बाद भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रिएक्ट किया है और उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसका चयन इस टूर्नामेंट के लिए टीम में नहीं हो पाया है. अजहर ने उस खिलाड़ी के टीम में चयन ने होने पर सीधे तौर पर इसे बड़ा चौंकाने वाला बताया है. 

पूर्व भारतीय कप्तान ने श्रेयस अय्यर (Azhar on Shreyas Iyer) के टीम में चयन न होने पर हैरानी जताई है. अजहर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, 'श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखा गया, बहुत बड़ा आश्चर्य.' मोहम्मद अजहरुद्दीन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

शुभमन गिल बने उपकप्तान

सेलेक्टर्स ने टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को एशिया कप की टीम में शामिल किया है. शुभमन गिल जुलाई 2024 के बाद से टी20 मैच नहीं खेले हैं. ऐसे में गिल के चयन ने सभी को हैरान कर दिया. श्रेयस अय्यर ने आईपीएल-2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सीजन के 17 मुकाबलों में 50.33 की औसत के साथ 604 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से छह अर्धशतक निकले. उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंची. (Shubman Gill vs Shreyas Iyer) 

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि, आईपीएल 2025 में शुभमन गिल का प्रदर्शन भी शानदार रहा.  उन्होंने 15 मुकाबलों में 155.88 की औसत के साथ 650 रन बनाए, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे. शुभमन गिल ने भारत की ओर से 21 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 30.42 की औसत के साथ 578 रन बनाए. गिल तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं. गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 2-2 से बराबरी की। उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान चुना गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Azharuddin, Shreyas Santosh Iyer, England Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com