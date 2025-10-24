सोना-चांदी की कीमत में फिर आई बड़ी गिरावट, देख लीजिए कहां जाकर रुके भाव

सोना और चांदी के भाव में एक भार फिर गिरावट दर्ज की गई है. शुक्रवार सुबह की तुलना में शाम होते होते सोना और चांदी के भाव गिर गए. आलम कुछ यूं है कि ग्लोबल से लेकर एशियाई मार्केट में भी सोना-चांदी में गिरावट आई है. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत कल यानी 23 अक्टूबर के शाम की तुलना में करीब 2000 रुपये कम होकर 1,21,518 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया है. वहीं, 23 कैरेट सोने के भाव में 1800 रुपये की गिरावट आई है. और ये अब 1,22,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वहीं, बात अगर 22 कैरेट गोल्ड की करें तो उसमें करीब 1700 रुपये की कमी आई है. ये अब 1,11,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है. 18 कैरेट सोना का भाव आज शाम को 91139 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट सोने का भाव 71088 रुपये है. 24 अक्टूबर की सुबह की तुलना में शाम तक ये गिरावट 1000 रुपये की है.

चांदी भी 4100 रुपये सस्ती हुई

सोने की तरह ही चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है. चांदी के प्रति किलो भाव में 4400 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. 23 अक्टूबर की शाम बुलियन मार्केट में चांदी का भाव 1,51,410 रुपये प्रति किलो था. लेकिन आज यानी 24 अक्टूबर की शाम ये घटकर 1,47,033 रुपये रह गया है.

MCX पर भी भाव में आई गिरावट

सोना-चांदी के भाव में MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) में भी गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट गोल्ड में 2169 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. शाम 6 बजे तक इसकी कीमत 1,21,935 प्रति 10 ग्राम था. जो गुरुवार को 1,24,104 रुपये था. वहीं चांदी में 2708 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है. शुक्रवार को चांदी 1,45,804 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,48,512 रुपये थी.

