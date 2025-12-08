- गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है.
- आग की घटना में 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक मारे गए, जिनमें विभिन्न राज्यों और नेपाल के लोग शामिल हैं.
- छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच का इलाज अस्पताल में चल रहा है और एक को छुट्टी मिल गई है.
गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, इस भीषण में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को बम्बोलिम स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज में रखा गया. इस हादसे में छह लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से पांच का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. वहीं एक शख्स को छुट्टी दे दी गई है. इस भीषण अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों की पहचान हो गई है. इस घटना में 20 कर्मचारियों और पांच पर्यटकों की मौत हो गई. सभी लोगों की पहचान कर ली गई है.
पुलिस के मुताबिक, नाइटक्लब अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले पांच पर्यटकों में से चार दिल्ली और एक कर्नाटक से थे. वहीं नाइटक्लब के 20 लोगों की भी इस घटना में मौत हो गई है.
|क्रम संख्या
|देश/राज्य
|मृतकों की संख्या
|कर्मचारी/पर्यटक
|1.
|उत्तराखंड
|5
|कर्मचारी
|2.
|झारखंड
|3
|कर्मचारी
|3.
|असम
|3
|कर्मचारी
|4.
|महाराष्ट्र
|2
|कर्मचारी
|5.
|उत्तर प्रदेश
|2
|कर्मचारी
|6.
|पश्चिम बंगाल
|1
|कर्मचारी
|7.
|नेपाल
|4
|कर्मचारी
|8.
|दिल्ली
|4
|पर्यटक
|9.
|कर्नाटक
|1
|पर्यटक
आग लगने की घटना में इन लोगों की हो गई मौत
आग लगने की घटना में उत्तराखंड के 5, झारखंड और असम के तीन-तीन, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दो-दो और पश्चिम बंगाल का एक शख्स शामिल है. साथ ही मृतक कर्मचारियों में से चार नेपाल के भी हैं. पुलिस ने बताया कि अभी तक पांच लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है. हादसे में जान गंवाने वालों के प्रशासन ने नाम जारी किए हैं.
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105, 125, 125(ए), 125(बी), 287 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अंजुना पुलिस स्टेशन में डेरा डाले हुए हैं. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि जांच में पता चला है कि नाइटक्बल में शनिवार रात 11.45 बजे आग लग गई.
वहीं गोवा पुलिस के मुताबिक, अरपोरा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 12.02 बजे आग लगने की सूचना देने वाला पहला कॉल मिला. इसके बाद सभी संबंधित एजेंसियों, जिनमें अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, फोरेंसिक टीमें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा गया. कई पीसीआर वैन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और लोगों को नाइटक्लब से निकालने और आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू हुई. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई.
