गोवा नाइट क्लब केस में फरार लूथरा भाइयों को भारत लाने की तैयारी, जारी हो सकता है ब्लू कॉर्नर नोटिस

गोवा नाइट क्लब के भगोड़े मालिकों पर शिकंजा कसता जा रहा है. क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है.इंटरपोल के जरिये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है. आधी रात को बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में देर रात आग लगने के कुछ घंटों बाद ही लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़ फुकेट भाग गए थे.गोवा पुलिस ने दिल्ली में उनके ठिकानों पर रेड मारी थी, लेकिन वो पहले ही चंपत हो गए थे. लूथरा ब्रदर्स के तीसरे पार्टनर की तलाश भी तेज हो गई है.

गोवा पुलिस अजय गुप्ता नाम के शख्स की तलाश कर रही है. अजय गुप्ता लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर बताया जा रहा है. दोनों लूथरा भाई रोमियो लेन नाम से कई क्लब, होटल और रेस्तरां चलाते हैं. गोवा में उनकी कई प्रॉपर्टी हैं, दिल्ली में भी एक प्रतिष्ठान है.



गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 5 पर्यटक भी शामिल थे. नाइट क्लब में आग से निपटने के सुरक्षा इंतजाम नहीं था, बाहर निकलने का एक ही संकरा रास्ता था. कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था. लेकिन गोवा पुलिस का शिकंजा कसता देख दोनों भाग निकले.लूथरा ब्रदर्स के दिल्ली, गोवा और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी.

Saurabh and Gaurav Luthra

पुलिस ने इससे पहले 7 दिसंबर को दोनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कराया था. लेकिन जांच में पता चला कि अग्निकांड के छह घंटों के भीतर यानी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे दोनों इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेत शहर भाग निकले.

CBI की इंटरपोल शाखा से किया संपर्क

गोवा पुलिस ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की गिरफ्तारी के लिए CBI की इंटरपोल शाखा से संपर्क साधा था. ताकि उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जा सके. गोवा पुलिस ने दिल्ली से एक और आरोपी भारत कोहली की ट्रांजिट रिमांड हासिल की थी ताकि उससे आगे पूछताछ की जा सके.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि इस अग्निकांड को लेकर क्लब में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं. इस हादसे के दोषी लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.



