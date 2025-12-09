गोवा नाइट क्लब रोमियो लेन के 3 अहम किरदार, दुबई से गोवा तक नेटवर्क, जानें लूथरा बंधु और अजय गुप्ता की पूरी कुंडली

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 मौतों के 'गुनहगार' सौरभ लूथरा, उसका भाई गौरव लूथरा और उनका करीबी सहयोगी अजय गुप्ता फरार है. गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब चेन की इस तिकड़ी के हाथों में ही पूरा कारोबार था, तीनों ही दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं. दिल्ली के आम परिवार से कारोबार की कामयाबी की बुलंदिया छूने वाले इस तिकड़ी ने कुछ ही सालों के भीतर 25 से ज्यादा होटल, क्लब और रेस्तरां का पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया. कोरोना काल के बाद उनका धंधा तेजी से फला फूला. दिल्ली, गोवा से लेकर दुबई तक रोमियो लेन क्लब की अलग अलग चेन हैं. आइए जानते हैं कि इन तीनों किरदारों की इस बिजनेस में क्या-क्या भूमिका थी...



सौरभ लूथरा कौन है?

दिल्ली में पले बढ़े सौरभ लूथरा ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बीटेक किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना. पढ़ाई में तेज सौरभ को गोल्ड मेडल मिला था. पढ़ाई के बाद 10 साल तक उसने दिग्गज कंपनियों में काम किया, जहां वो विदेशी क्लाइंट को डील करता था. लेकिन उसका ख्वाब हमेशा बड़ा बनने का था. उसने साल 2016 में नौकरी छोड़कर दिल्ली में पहला रेस्तरां खोला. फिर ये ब्रांड गोवा और विदेश में भी फैल गया. उसके 25 क्लब चेन चल रही हैं और इतने ही और पाइपलाइन में बताए जाते हैं.

कौन है गौरव लूथरा

सौरभ लूथरा जहां रोमियो लेन क्लब का चेहरा है और आगे आकर सारे कामकाज संभालता है, वहीं गौरव लूथरा पर्दे के पीछे मैनेजमेंट संभालने का काम करता है. मार्केटिंग, स्टॉफ और अन्य क्लब ऑपरेशन से जुड़े अन्य कामों में उसका ही दिमाग बताया जाता है. क्लब के फाइनेंशियल नेटवर्क को मजबूती देने में गौरव लूथरा का हाथ माना जाता है.



कौन हैं अजय गुप्ता

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के तीसरा करीब सहयोगी अजय गुप्ता है. वो भी दिल्ली का रहने वाला है. वो रोमियो लेन क्लब के संचालन में लूथरा बंधुओं के साथ कोआर्डिनेशन और नेटवर्क के विस्तार के काम में मदद करता था. हालांकि उसकी अहमियत लूथरा भाइयों जितनी नहीं थी.

22 शहरों में खड़ा किया नेटवर्क

सौरभ लूथरा Romeo Lane, Mamas Buoi, Birch by Romeo Lane और Being GS नाम से कई बिजनेस चलाता है. रेस्तरां देश के 22 शहरों के अलावा चार अलग-अलग देशों में संचालित हैं. फोर्ब्स इंडिया ने दो हफ्ते पहले ही सौरभ लथूरा को भारत में डाइनिंग और नाइटलाइफ कल्चर में क्षेत्र में बड़ा प्रोफाइल छापा था. सौरभ लथूरा ने इस प्रोफाइल को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था.

लूथरा भाइयों की कमाई कितनी

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लूथरा बंधुओं की सालाना कमाई साल 200 से 300 करोड़ रुपये हो सकती है. दिल्ली में महंगे मकान, लग्जरी कारें और गोवा में भी बेशकीमती जगहों पर उनके ठिकाने हैं.

मैनेजर समेत चार गिरफ्तार



रोमियो लेन क्लब की गोवा में दो प्रापर्टी सील हो चुकी हैं. जबकि उत्तरी गोवा का अरपोरा का नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' आग में खाक हो चुका है, जहां 25 लोगों की मौत हो गई. अग्निकांड में मरने वालों में क्लब के 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट हैं. पुलिस ने केस में क्लब के चीफ मैनेजर राजीव मोदक, मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली, गोवा से लेकर दुबई तक बिजनेस

दिल्ली की हडसन ले में मामा ब्वॉय (Mama's Buoi) नाम से इनके बिजनेस का आगाज हुआ. दिल्ली के अलावा नागपुर, आगरा से लेकर देहरादून तक के मॉल में रोमियो लेन के आउटलेट हैं. ये इतने लोकप्रिय हैं कि फ्रेंचाइजी ने क्लब के निर्माण का खर्च उठाने का ऑफर भी दिया. दुबई में भी उनका एक क्लब है और करीब 25 ऐसे ही प्रतिष्ठान और बनाए जा रहे हैं. नोएडा गौर सिटी में भी वो जल्द ही क्लब खोलने वाले थे.

कैसे बना रोमियो लेन क्लब

बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब को गोवा में 2023 में शुरू करने की इजाजत अरपोरा नागोवा पंचायत ने दी थी. इसी पंचायत ने क्लब को लाइसेंस जारी किया था.सील संपत्तियों में रोमियो लेन चेन का एक बीच कैफे और आसगांव का क्लब शामिल है.







