गोवा पुलिस ने अग्निकांड मामले में सरकारी दफ्तरों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है. गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव और पंचायत निदेशालय के पूर्व निदेशक के बयान दर्ज किए गए हैं.

गोवा अग्निकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 मैनेजर गिरफ्तार, 3 पर वारंट जारी

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में 6 दिसंबर 2025 की रात को हुए भयावह अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस हादसे में कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी. अंजुना पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 154/2025 दर्ज किया गया है. इस मामले में आईपीसी 2023 की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें लापरवाही और जन-जीवन को खतरे में डालने जैसे आरोप शामिल हैं.

गिरफ्तार और रिमांड पर भेजे गए आरोपी

पुलिस ने क्लब के मैनेजमेंट से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार कर 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. इसके अलावा एक दूसरे आरोपी को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है.

गिरफ्तार किए गए लोग-

  • राजीव मोदक (49) – कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर
  • प्रियांशु ठाकुर (32) – गेट मैनेजर
  • राजवीर सिंघानिया (32) – बार मैनेजर
  • विवेक सिंह (27) – जनरल मैनेजर
  • भरत कोली को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है और गोवा लाया जा रहा है.

19 लोगों की मौत जहरीली गैस से

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 25 में से 21 शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है. 19 लोगों की मौत दम घुटने वाली जहरीली गैसें सांस में जाने से हुई. वहीं, 2 लोगों की मौत जहरीली गैसों के साथ-साथ जलने की चोट की वजह से हुई. मृतकों में अधिकांश क्लब के कर्मचारी थे, जबकि पांच पर्यटक भी शामिल हैं. 

  • क्लब के कर्मचारी: 20 लोग
  • दिल्ली के पर्यटक: 4 लोग
  • कर्नाटक का पर्यटक: 1 व्यक्ति
  • 4 नेपाली नागरिकों में से 2 का पोस्टमॉर्टम जारी है, और बाकी 2 के परिवारों को सूचित कर दिया गया है।

तीन बड़े नामों पर गिरफ्तारी वारंट और LOC जारी

पुलिस ने इस मामले में तीन बड़े नामों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें शामिल हैं-

  • गौरव लूथरा (44) – दिल्ली
  • सौरभ लूथरा (40) – दिल्ली
  • अजय गुप्ता – गुरुग्राम

इसके अलावा सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) खोला गया है, ताकि वह देश छोड़कर भाग न पाए.

सरकारी अधिकारी भी जांच के दायरे में

पुलिस ने इस मामले में सरकारी दफ्तरों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है. गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव और पंचायत निदेशालय के पूर्व निदेशक के बयान दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा आरपोरा-नागोवा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर से भी पूछताछ की गई है. पुलिस ने पंचायत कार्यालय से सर्वे नंबर 150/0 से जुड़े सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. पुलिस की कई टीमें देश भर में फैली हुई हैं, जिससे बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच बहुत तेज और बेहद बारीकी से की जा रही है.

