ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025: भोपाल पहुंचे गौतम अदाणी, सीएम मोहन यादव ने किया स्वागत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है. इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी भी इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर गौतम अदाणी का स्वागत किया है.

मोहन यादव ने लिखा है कि प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदाणी का भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में स्वागत है. आपके आगमन से मध्यप्रदेश में निश्चित ही निवेश और विकास के नए द्वार खुलेंगे. साथ ही, आपके विचार और दृष्टिकोण से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और राज्य की प्रगति को नई दिशा भी मिलेगी.

25 हजार से अधिक पंजीकरण

कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी की गयी है. अधिकारी ने बताया कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25 हजार से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा, 50 से अधिक देशों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भोपाल आ रहे हैं, जिनमें राजदूत, उच्चायुक्त और महावाणिज्यदूत शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सम्मेलन में व्यापक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि मध्यप्रदेश ने देश और दुनिया से निवेशकों को आकर्षित किया है.

कई दिग्गज लेंगे हिस्सा

अधिकारी ने बताया कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख उद्योगपतियों में आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नादिर गोदरेज, रसना प्राइवेट लिमिटेड समूह के अध्यक्ष पिरुज खंबाटा, भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बाबा एन कल्याणी, सन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वैश्विक संचालन प्रमुख राहुल अवस्थी और एसीसी लिमिटेड के सीईओ नीरज अखौरी शामिल हैं.

