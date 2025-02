आनंद महिंद्रा से लेकर आर माधवन तक... पीएम मोदी ने मोटापे के खिलाफ मुहिम के लिए इन हस्तियों को किया नॉमिनेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जंग को मजबूत करने और खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील रविवार को मन की बात कार्यक्रम में की थी. अब इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने देश के 10 जानी-मानी हस्तियों को नॉमिनेट किया है और उनसे अनुरोध किया कि वे भी 10-10 लोगों को नामित करें, ताकि यह आंदोलन देशव्यापी बन सके.



पीएम ने इस पहल को #FightObesity का नाम देते हुए कहा कि यह सामूहिक प्रयास भारत को फिट और स्वस्थ बनाने में मदद करेगा.

कौन हैं ये 10 नामित हस्तियां?

प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए चुना, वे विभिन्न क्षेत्रों से हैं.

As mentioned in yesterday's #MannKiBaat, I would like to nominate the following people to help strengthen the fight against obesity and spread awareness on reducing edible oil consumption in food. I also request them to nominate 10 people each so that our movement gets bigger!… pic.twitter.com/bpzmgnXsp4