ओडिशा में मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के रायगड़ा जिले से यौन हिंसा की एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां गुदारी इलाके में सोमवार दोपहर एक दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया. मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना का खुलासा तब हुआ जब गांव के सरपंच और पीड़िता के परिजनों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जघन्य अपराध के सिलसिले में तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, नायरा गांव की निवासी मानसिक रूप से कमजोर लड़की पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी और घर लौट रही थी. जब तीन बदमाशों ने उसे रोका. फिर वे उसे एक सुनसान जगह पर घसीटकर ले गए और कथित तौर पर बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. सदमे से ग्रस्त लड़की ने बाद में हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने गांव के सरपंच के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और बाद में तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मामला दर्ज कर लिया गया है. एनडीटीवी से बात करते हुए रायगड़ा की एसपी स्वाथी एस कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. इसके परिणामस्वरूप तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और आगे की जांच जारी है.



