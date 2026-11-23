राजधानी दिल्ली पूरी तरह से जाग भी नहीं पाती, और यहां की मछली, पोल्ट्री और दूसरी खाने-पीने की अहम थोक मंडियों में से एक गाजीपुर में कारोबार पूरी रफ्तार से शुरू हो जाता है. लेकिन सुबह-सुबह ली गई मंडी की तस्वीरें उन हालात की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती हैं, जिनमें मांस और मछली को रखा और बेचा जा रहा है.

सड़क के किनारे मछलियां सजाकर रखी गई हैं. दुकानों के बाहर तंग जगहों पर ग्राहकों की भीड़ लगी है. कई खेपें थर्मोकॉल के बक्सों में रखी हैं तो कुछ जगहों पर सीधे सड़क पर ही पड़ी हैं.

मछलियों को ठंडा रखने के लिए उनके चारों ओर बर्फ डाली गई है, जबकि उसी भीड़भाड़ वाली जगह से खरीदार, मोटरसाइकिलें और डिलीवरी की गाड़ियां गुजर रही हैं.

अंशुल यहां मछलियां खरीदने आए हैं. NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'यह नजारा उस चुनौती को उजागर करता है जो हर दिन बड़ी मात्रा में कारोबार करने वाली मंडी में बुनियादी मानकों को बनाए रखने में आती है.'

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सार्वजनिक रास्तों पर कच्चा मांस और कचरा

मंडी के अंदर जाने पर, तस्वीरों में दिखता है कि कर्मचारी जमीन पर रखे उपकरणों के पास कुचली हुई बर्फ को संभाल रहे हैं, जिसे बाद में टोकरियों और हाथगाड़ियों में ले जाया जाता है.

पिघलती हुई बर्फ गंदगी और अन्य कचरे के साथ मिल जाती है, जिससे आसपास का इलाका गीला और फिसलन भरा हो जाता है.

एक और ग्राहक सुशील ने कहा, 'यह बड़ी चिंता का विषय है. आप देख सकते हैं कि फुटपाथ पर प्लास्टिक की चादरों के ऊपर मांस रखा हुआ है, और आसपास खून और पिघली हुई बर्फ से लाल पानी जमा हो गया है. मांस से भरे बैगों को फुटपाथ पर ही छांटा और रखा जा रहा है.'

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टूटे हुए नाले स्वच्छता के जोखिम को बढ़ाते हैं

नालियों की हालत एक और चिंता का विषय है. नालियों के ऊपर लगे कई कंक्रीट के ढक्कन टूटे हुए या अपनी जगह से हटे हुए हैं, जिससे नाले खुले पड़े हैं. नालियों के अंदर प्लास्टिक का कचरा देखा जा सकता है, जबकि मांस और पोल्ट्री के बैग इन खुले हिस्सों के बिल्कुल पास रखे गए हैं.

गाजीपुर मंडी एक जाना-माना केंद्र है, जहां से हर दिन हजारों व्यापारी, कर्मचारी, ग्राहक और ट्रांसपोर्टर गुजरते हैं. इसके बावजूद, यहां खाद्य-सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.