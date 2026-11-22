विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर ने रविवार को नई दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की. मुलाकात के बाद, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल के साथ अपनी विशेष दोस्ती को बहुत महत्व देता है.

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बताया, "भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली के होटल ताज महल में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात की. इस दौरान नेपाल-भारत संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा हुई, जिनमें कनेक्टिविटी, व्यापार, ट्रांजिट कॉमर्स, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा, खेल (खासकर क्रिकेट और फुटबॉल) और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी अपने विचार साझा किए."

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बालेन शाह की होने वाली मुलाकातों का इंतजार है.

विदेश मंत्री ने 'X' पर लिखा, "आज शाम नई दिल्ली की यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से मिलकर खुशी हुई. भारत नेपाल के साथ अपनी विशेष दोस्ती को बहुत महत्व देता है. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकातों का इंतजार रहेगा."

विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस यात्रा को दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने का एक अवसर बताया है. नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, विदेश मंत्रालय ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का नई दिल्ली में राजकीय यात्रा पर आने पर हार्दिक स्वागत है. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया. यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही और बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करती है."

22 से 23 नवंबर की अपनी यात्रा के दौरान, शाह सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इसमें भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और आपसी चिंता के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा. वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. नेपाली प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी आए हैं.

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