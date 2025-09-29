गौतम अदाणी ने गुवाहाटी में दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को उनके घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

देश के प्रमुख उद्योगपति और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके बेटे जीत अदाणी ने रविवार को असम के गुवाहाटी में दिवंगत गायक-संगीतकार जुबीन गर्ग के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. अदाणी और उनके बेटे ने काहिलीपाड़ा इलाके में गर्ग के घर पर पहुंचे और वहां पर उन्‍होंने करीब आधा घंटा बिताया. साथ ही अदाणी ने इस दौरान गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग से मुलाकात की.

गौतम अदाणी समूह के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात करीब नौ बजे उनके घर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्‍होंने गर्ग के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की.

गौतम अदाणी ने व्‍यक्‍त की संवेदनाएं

अधिकारी ने बताया, “गौतम अदाणी और उनके बेटे जीत असम की महान हस्ती को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए थे. वे कुछ देर गरिमा के साथ बैठे और गायक के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया.”

19 सितंबर को सिंगापुर में हो गया था निधन

जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. अपने लोकप्रिय सिंगर को खोने के बाद से ही पूरे असम में शोक की लहर है और उनके प्रशंसक जुबीन गर्ग की मौत पर विश्‍वास नहीं कर पा रहे हैं.