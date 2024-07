कड़क चाय और छोले भटूरे के लिए आपकी दीवानगी देखकर हैरान : एरिक गार्सेटी के लिए गौतम अदाणी का पोस्ट

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी (Eric Garcetti) के भारतीय संस्कृति को अपनाने और कड़क चाय पीने से लेकर छोले भटूरे के प्रति उनकी दीवानगी को देखकर खुशी जताई है. गार्सेटी ने गुजरात में अदाणी ग्रुप की खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी (Khavda Renewal Energy Facility) का दौरा किया. उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि अदाणी ग्रुप भारत को कार्बन मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है. इसके बाद गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एरिक गार्सेटी के लिए पोस्ट किया है.

गौतम अदाणी ने कहा कि वह अमेरिकी राजदूत के खावड़ा में उनके ग्रुप की 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी और मुंद्रा पोर्ट के दौरे के लिए आभारी हैं. गौतम अदाणी ने कहा, "इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने भू-राजनीति, एनर्जी ट्रांजिशन और भारत-अमेरिकी संबंधों पर खुल कर बात की. अमेरिकी राजदूत का कड़क चाय पीने, होली मनाने, क्रिकेट खेलने, हिंदी में बोलने, रोज छोले भटूरे खाने व भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम अद्भुत है."

Grateful to @USAmbIndia for his visit to Adani's 30 GW Renewable Energy site at Khavda and Mundra Port. Invaluable insights on geopolitics, energy transition and India-U.S. relations in an open and candid Q&A with Adanians. Amazing to see his adoption of Indian culture, from… https://t.co/1oyd5IRF9y pic.twitter.com/ZOCNr2VApr