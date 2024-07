क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी Coredge.io को खरीदेगा अदाणी ग्रुप, AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में आएगी तेजी

अदाणी ग्रुप (Adani Group) और सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग की ज्‍वॉइंट वेंचर कंपनी सीरियस डिजिटेक (Sirius Digitech) ने क्लाउड प्लेटफॉर्म Coredge.io को खरीदने का ऐलान किया है. Coredge.io डेटा की सेफ्टी के लिए AI एप्लिकेशंस के लिए एक सेफ क्लाउड सर्विस मुहैया करता है. इस डील से सीरियस डिजिटेक को अपनी लिमिट में सेंसिटिव डेटा को बनाए रखने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे ऑर्गनाइजेशन को मजबूत बनाने की दिशा में क्लाउड सर्विस मुहैया करने में सक्षम बनाया जाएगा, ताकि क्लाउड इनोवेशन का फायदा उठाया जा सके.

इस डील को लेकर अदाणी ग्रुप के डायरेक्‍टर जीत अदाणी ने कहा, "जिस तरह से देश डेटा सेफ्टी को प्राथमिकता दे रहे हैं, यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास सिर्फ पब्लिक क्लाउड पर निर्भर रहने के बजाय अपने डेटा को नेशनल लिमिट के भीतर बनाए रखने का ऑप्शन हो. कैलकुलेशन और सॉवरेन डेटा स्‍टेटिक्‍स के लिए AI ऑपरेशन की मांग में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए सॉवरेन डेटा सेंटर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं."

जीत अदाणी ने कहा, "इस अधिग्रहण का एक लाभ AI क्षमताओं को सीधे उन संगठनों के हाथों में देने की हमारी क्षमता है, जिन्हें AI ट्रेनिंग और अनुमान के लिए स्पेशल सॉवरेन क्लाउड सेवाओं की जरूरत होती है."

कोरेज ने अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्शाई है : भाटिया

सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग के CEO अजय भाटिया ने कहा, "कोरेज ने वैश्विक स्तर पर उपलब्ध और स्थानीय रूप से संचालित होने वाली सॉवरेन AI क्लाउड सेवाओं के माध्यम से समाधानों को स्केल करने की क्षमता के साथ वैश्विक उपस्थिति का प्रदर्शन किया है." उन्‍होंने कहा, "यह कदम हमारे कस्‍टमरों और पार्टनरों को सुरक्षित, विश्वसनीय और स्थानीयकृत क्लाउड AI टेक्नोलॉजी का एक पोर्टफोलियो पेश करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है."

कई देशों में क्‍लाइंट बेस का किया विस्‍तार

Coredge सॉवरेन क्लाउड तकनीक नए दृष्टिकोण के साथ एक उम्‍मीदों भरा उद्यम है, जो सरकार और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए अत्यधिक सुरक्षित, स्केलेबल और एआई क्लाउड समाधान प्रदान करता है. 2020 में बूटस्ट्रैप कंपनी के रूप में स्थापित Coredge ने जापान, सिंगापुर और भारत जैसे देशों में अपने क्‍लाइंट बेस का तेजी से विस्तार किया है. कोरेज का लक्ष्य सॉवरेन क्लाउड के लिए ट्रिलियन-डॉलर के वैश्विक अवसर को भुनाना होगा.

Coredge.io के CEO आरिफ खान ने कहा, "सिरियस के साथ साझेदारी हमारे संप्रभु AI और क्लाउड प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए भारत और वैश्विक स्‍तर पर एक रोमांचक नए अध्याय का प्रतीक है." उन्‍होंने कहा, "एक साथ मिलकर हम सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल संप्रभुता सिद्धांतों को कायम रखते हुए हाईटेक AI सेवाओं के विकास और वितरण में तेजी ला सकते हैं."

ये भी पढ़ें :

* अदाणी ग्रीन के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की मदद से ज़ीरो-एमिशन की तरफ़ बढ़ रहा भारत : अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी

* भारत के पावर सेक्टर के लिए सुनहरा दौर, बिजली कंपनियों को मुनाफा कमाने के मिल रहे नए अवसर: गौतम अदाणी

* अदाणी ग्रुप इंदौर में वितरित करेगा 11 लाख पौधे, देशभर में 10 करोड़ पेड़ लगाने का है लक्ष्य

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)