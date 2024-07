भारत के पावर सेक्टर के लिए सुनहरा अवसर, बिजली कंपनियों को मुनाफा कमाने के मिल रहे नए अवसर: गौतम अदाणी

भारत के पावर सेक्टर (Power Sector) में काफी तेजी से विकास हो रहा है, इसकी एक बड़ी वजह औद्योगिक और व्यापारिक पैमाने पर बिजली खरीद समझौतों में बढ़ोतरी है. ब्रोकरेज फर्म Jefferies के अनुसार, अब आधे से ज्यादा पावर एग्रीमेंट डिमांड-सप्लाई प्लेटफॉर्म पर हो रही है. हाल ही में Jefferies ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) से मुलाकात की और उनसे पावर सेक्टर के भविष्य के बारे में चर्चा की.

लॉन्ग-टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट बढ़कर 15% बढ़ा

देश में साल 2010 के 8% के मुकाबले अब लॉन्ग-टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट बढ़कर 15% हो गया है. इसके साथ ही,कंपनियों के सीधे बिजली खरीद समझौते करने और एक्सचेंजों में कारोबार बढ़ने से बाजार के हिसाब से बिजली की कीमतें तय हो रहीं हैं. गौतम अदाणी के अनुसार, यह बदलाव भारत की बिजली कंपनियों को मुनाफा कमाने के नए अवसर दे रहा है.

रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा खास फायदा

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने Jefferies India Pvt. से मीटिंग के दौरान बताया कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह अभी तक का सबसे सुनहरा अवसर है. विनिर्माण, घरेलू बिजली की खपत और डाटा सेंटरों की बढ़ती मांग से बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जिसका खास फायदा रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा.

अदाणी ग्रुप की ग्रोथ स्ट्रैटजी व्यापक है, जो मुख्य रूप से इन चार चीजों Backward Integration, Scalability, Controlled Leverage और Return on Equity- ROE पर केंद्रित है.

अदाणी समूह का बैलेंस शीट और क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने पर फोकस

गौतम अदाणी ने जेफरीज को बताया कि अदाणी समूह अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैलेंस शीट पर जरूरत से ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहता है. कंपनी अपने शेयरों पर अच्छा मुनाफा कमाना चाहती है. कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी बनी रहे ताकि उन्हें कम ब्याज दर पर लोन मिल सके.

ब्रोकरेज फर्म ने मुलाकात के बाद के नोट में कहा कि अच्छी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना और जरूरी कर्ज शर्तों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्याज लागत सीधे तौर पर परियोजनाओं से होने वाले लाभ को प्रभावित करती है.

अदाणी ग्रुप के पास विजन को हकीकत में बदलने की क्षमता

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपने नोट में कहा है कि अदाणी ग्रुप ने हमेशा अपने विजन को हकीकत में बदलने की क्षमता दिखाई है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया में उनकी माइनिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से हो या भारत में अदाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के जरिये लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मार्केट लीडरशिप हो.

भारत के ट्रांसमिशन सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर में से एक के रूप में, अदाणी ग्रुप के रणनीतिक लाभ, जैसे जमीन का जल्दी अधिग्रहण, कुशल विक्रेता व्यवस्था, विदेशी ग्रीन बॉन्ड जैसे प्रतिस्पर्धी ऋण तक पहुंच और पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करना उन्हें समय-सीमा पर नियंत्र बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि इससे अदाणी ग्रुप भारत के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है.

कंपनियां ऊर्जा जरूरतों पर कुछ नियंत्रण रखने के लिए इच्छुक: गौतम अदाणी

वैश्विक ऊर्जा जरूरतों में बिजली की हिस्सेदारी 2010 में 17% से बढ़कर आज 21% हो गई है, जबकि 79% जरूरत अभी भी कच्चे तेल सहित अन्य पदार्थों से पूरी होती है. गौतम अदाणी ने कहा कि कंपनियां अपने ऊर्जा जरूरतों पर कुछ नियंत्रण रखने के लिए इच्छुक हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)