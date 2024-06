"लोहे के इरादे, अविश्वसनीय, अद्भुत..." : गौतम अदाणी ने कुछ इस तरह की टीम इंडिया की तारीफ

भारत ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी20 विश्व कप जीत लिया. पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें भी छलछला गईं. आम से लेकर खास तक इस जीत से गदगद दिखे. अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani)भी इससे अछूते नहीं रहे.

गौतम अदाणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "लोहे के इरादे!!! क्या अविश्वसनीय, अद्भुत@आईसीसी. दो पावरहाउस टीमों के बीच पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल! टीम इंडिया को उनकी शानदार जीत पर बधाई. उनकी अटूट भावना और दृढ़ संकल्प पर हमें गर्व है क्योंकि भारत ने क्रिकेट की दुनिया पर राज करना कायम रखा है! एक शानदार टूर्नामेंट, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक नई क्रिकेट शक्ति के रूप में उभर रहा है. झंडा लहरा रहा है हमारा!"

Nerves of Steel!!!

What an incredible, nail-biting @ICC Men's T20 World Cup Final between two powerhouse teams!

Congratulations to Team India on their superb win. Our pride in their unwavering spirit and determination shines brightly as India continues to rule the cricketing… https://t.co/ZfX2YExuT0