नारियल लदे ट्रक में ले जाया जा रहा था गांजा, एक्सीडेंट से खुला राज, पुलिस रह गई दंग

उत्तर प्रदेश के ललितपुर की पुलिस ने 53 लाख मूल्य का 175 किलो गांजा बरामद किया है. यह गांजा नारियल लदे एक ट्रक में छुपा कर लाया जा रहा था. इसका राज तब खुला, जब ट्रक का एक्सीडेंट हो गया. हादसे के बाद तस्कर वहां से फरार हो गए.

ललितपुर:

यूपी के ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रक पलटते ही उसमें भरे अवैध गांजे के बंडल सड़क पर बिखर गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक सहित भारी मात्रा में मिले गांजे को जब्त किया. हालांकि ट्रक से गांजे की तस्करी करने वाले तस्कर मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

कहां और कब हुआ एक्सीडेंट

यह मामला कोतवाली तालबेहट अंतर्गत राष्ट्रीय राज्यमार्ग 44 का है. वहां शुक्रवार को नारियल और अवैध गांजे से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रक के पलटते ही उसमें भरे हरे नारियल के साथ प्लास्टिक के बोरो में भरा अवैध गांजा भी जमीन पर बिखर गया. ट्रक पलटने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. उससे पहले ट्रक में सवार सभी लोग लापता हो गए. जब पुलिस ने ट्रक से बिखरे हुए सामान का जायजा लिया तो नजारा देख पुलिस वाले भी हैरान रह गए.

ट्रक में हरे नारियल के साथ भारी मात्रा में अवैध गांजा भी भरा हुआ था. बताया गया है कि ट्रक ओडिशा से आगरा की तरफ जा रहा था. पुलिस का अनुमान है कि गांजा तस्कर ट्रक में नारियल के बहाने गांजे की तस्करी कर रहे थे,लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गए.

क्या कहना है पुलिस का

एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि ट्रक से करीब 175 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया है. इसकी बाजार में कीमत करीब 53 लाख बताई जा रही है. ट्रक की कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों को जब्त कर लिया है. गांजे की तस्करी करने वाले तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि जल्द ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

