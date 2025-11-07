हिंदू युवक का बिना बताए कराया खतना, पुलिस जांच जारी, पढ़ें क्या है माजरा 

अमृतसर में एक हिंदू परिवार में पैदा हुए युवक का खतना कुछ लोगों ने बेंगलुरु में कर दिया. इसके लिए न तो युवक की इजाजत ली गई और न ही उसके पिता की. नाराज बेटे ने अब अपने पिता और सौतेली मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. उसने पुलिस से मांग की है कि उसके पिता और सौतेली मां खिलाफ कार्रवाई की जाए.पुलिस ने युवक का मेडिकल करवाया है. उसका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

युवक ने क्या आरोप लगाए हैं

मिली जानकारी के मुताबिक मिलाप एवेन्यू घन्नुपुर निवासी कृष्णा खोसला ने अपने पिता, सौतेली मां और एक मुसलमान परिवार पर धर्मांतरण और खतना कराने का आरोप लगाया है. उसका आरोप है कि उसे बैंगलोर स्थित भटकल में पढ़ने के बहाने एक मुसलमान परिवार में काम करने के लिए बेच दिया गया था,जबकि वह हिंदू है. उसने बताया कि उसके पिता राजीव खोसला उर्फ साईं रिज्क शाह पीर बाबा की गद्दी पर बैठा हुआ है.उसका कहना है कि कई मुसलमानों के साथ उसके पिता के अच्छे संबंध हैं. उसने बताया कि राजीव खोसला ने कुछ समय पहले दूसरी शादी कर ली थी. उसके पिता ने इस साल जनवरी में सौतेली मां के कहने पर उसे किसी मुसलमान के साथ जबरदस्ती बैंगलोर स्थित भटकल भेज दिया. वहां मुसलमानों ने उसे काफी प्रताड़ित किया. उसने कई बार अपने पिता को फोन पर इसकी जानकारी भी दी. लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. उसका आरोप है कि उसका शोषण करने वाले मुसलमानों से उसका पिता पैसे लेता था.

उसने बताया कि कुछ महीने पहले जबरदस्ती धर्मांतरण कर उसका खतना करवा दिया गया. इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पास है. इसमें उसका नाम हैदर अली बताया गया है. उसने बताया कि उसने किसी तरीके अपने दादा यशपाल खोसला से संपर्क कर उन्हें अपनी परेशानी बताई. इसके बाद उसके दादा ने इंग्लैंड में मेरी मां से संपर्क कर उसे वहां से किसी तरह निकलवाया.उसने बताया कि दादा के पास पहुंचने के बाद उसके पिता ने अपने पिता पर मुझे अगवा करवाने की झुठी शिकायत दी है. जबकि वह अपनी मर्जी से अपने दादा के साथ रह रहा है.कृष्णा ने पुलिस कमिश्नर, थाना छेहरटा और चाइल्ड केयर में शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.

क्या कहना है युवक के पिता का

वहीं राजीव खोसला उर्फ साईं रिज्क शाह ने बताया कि कृष्णा खोसला यहां पर‌ गलत संगत‌ का शिकार हो रहा था. इसलिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए बैंगलुरु के भटकल में अपने साथियों के पास भेजा था. उसके साथ अगर वहां कुछ गलत हुआ है तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.उसने बताया कि इस संबंधी वह उक्त लोगों खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने बेटे कृष्णा के साथ हैं.

इस मामले में जब पुलिस से संपर्क किया गया तो एएसआई बब्बू मसीह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. बच्चे का मेडिकल करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

