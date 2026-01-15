मैं तो खुद डरा हुआ हूं, किसी को क्या डराऊंगा... दुबई में अज्ञात लोकेशन पर गैंगस्टर राव इंद्रजीत ने NDTV से की बात

हरियाणा के चर्चित बाहुबली और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव (जिन्हें अक्सर राव इंद्रजीत या इंद्रजीत सिंह यादव के नाम से जाना जाता है) फिलहाल भारत की विभिन्न जांच एजेंसियों की रडार पर हैं. हत्या, रंगदारी वसूली, लोन सेटलमेंट के नाम पर धमकी, हवाला के जरिए करोड़ों की कमाई जैसे गंभीर आरोपों के साथ उनका नाम रोहित गोदारा और हिमांशु भाऊ जैसे बड़े गैंगस्टरों से भी जोड़ा जा रहा है.

कुछ दिनों पहले ही ईडी ने उनके और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 6.22 करोड़ रुपये नकद, करोड़ों के गहने और कई संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए. अब वह एक अंतरराष्ट्रीय फरार अपराधी बन चुके हैं.

NDTV ने की एक्सक्लूसिव बातचीत

इसी बीच NDTV की टीम दुबई की एक अज्ञात लोकेशन पर पहुंची और राव इंद्रजीत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. यहां उसने खुद को गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक साजिश का शिकार बताया और कई सनसनीखेज बातें कहीं.

दुबई की चमकती स्काईलाइन के बीच, जहां ऊंची-ऊंची इमारतें रात को भी दिन जैसी रोशनी बिखेरती हैं, वहां छिपकर बैठे हैं हरियाणा के वो शख्स जिनका नाम सुनकर लोग कांपते थे. लेकिन जब NDTV ने उनसे सवाल किया, तो सामने आया एक ऐसा चेहरा जो कहता है- 'मैं तो खुद डरा हुआ हूं, किसी को क्या डराऊंगा?' यहां पढ़िए उनकी पूरी बातचीत...

सवाल: पुलिस से आपकी क्या दुश्मनी है? क्या कोई बड़ा विवाद है?

राव इंद्रजीत: दुश्मनी नहीं है भाई... ये पुलिसवाले कई फाइनेंसरों के पार्टनर हैं. वही आरोप जो मुझ पर लगाते हैं, वो खुद करते हैं. डीलिंग करवाते हैं. मैं कहता हूं- जांच तो करो! कोर्ट में केस चल रहा है. एक सिपाही डिफेंडर गाड़ी लेकर आया, धमकाया... मैंने नाम, तारीख, टाइम सबके साथ शिकायत की. रिकॉर्डिंग भी दी. फिर जांच क्यों नहीं हुई?

सवाल: 18 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. फिर हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें आपका नाम भी था.

राव इंद्रजीत: मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा. एल्विश मेरा छोटा भाई जैसा है. पहले जब मैं वहां था, तो उससे खूब बात होती थी, मिलता था. हमारा एक कॉमन भाई है जो उनके साथ रहता है. लेकिन फोन पर हाल में बात नहीं हुई.

सवाल: फिर पोस्ट में आपका नाम क्यों डाला गया? हिमांशु भाऊ गैंग से कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है?

राव इंद्रजीत: डालने वाले जाने, डलवाने वाले जाने. वो ही बता सकते हैं.

सवाल: तो आपको ये साजिश लगती है?

राव इंद्रजीत: लगती नहीं, है साजिश! देखो, 20 जनवरी से मैं यहां आया हूं, पूरा एक साल होने वाला है. हर 2-3 महीने में नई कहानी, नई स्क्रिप्ट बन जाती है. ताकि असली मामला दब जाए, उजागर न हो. लेकिन सच बहुत लंबे समय तक दब नहीं सकता. आज नहीं तो कल सामने आएगा. मैं भागा नहीं हूं, डरने वाला भी नहीं, दबने वाला भी नहीं. सबको भगवान को जवाब देना है- आज नहीं तो कल.

सवाल: लेकिन आपके नाम से तो हरियाणा में दहशत है. आप डराने वाले तो हैं न?

राव इंद्रजीत: अरे भाई, डराऊंगा क्यों? ये सब सोशल मीडिया और आप जैसे लोगों ने बनाया है- स्ट्रॉन्ग मैन, बाहुबली... मेरे भी परिवार है, बच्चे हैं. समझो, असली डर तो हम लोग महसूस कर रहे हैं. परिवार वाले डर रहे हैं. हर कोई जानने लगा है. हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

यह इंटरव्यू बताता है कि राव इंद्रजीत खुद को पीड़ित मानते हैं और आरोपों को एक बड़े नेक्सस (पुलिस-फाइनेंसर-गैंगस्टर) की साजिश बताते हैं. वहीं जांच एजेंसियां उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाश रही हैं.