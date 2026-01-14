जिस गैंगस्टर राव इंद्रजीत को खोज रही हिंदुस्तान की पुलिस, उसने NDTV से कहा- मैं भारत जरूर लौटूंगा

Rao Inderjeet Yadav: हरियाणा के बाहुबली और मोस्ट वाटेंड गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव को भारत की पुलिस और जांच एजेंसियां बेसब्री से तलाश रही है. राव इंद्रजीत पर हत्या, रंगदारी, लोन सेटलमेंट, हवाला के जरिए करोड़ों की कमाई सहित कई संगीन आरोप है. रोहित गोदारा, हिंमाशु भाऊ जैसे बड़े गैंगस्टर के साथ भी राव का नाम जुड़ा है. कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय एजेंसी ED ने राव इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी की. जिसमें 6.22 करोड़ कैश, करोड़ों के गहने, संपत्तियों के कई दस्तावेज भी मिले. राव इंद्रजीत अब एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका है. भारत की एजेंसियां उसे तलाश रही है. इस बीच NDTV दुबई में रह रहे राव इंद्रजीत यादव के ठिकाने तक पहुंची.

राव इंद्रजीत ने NDTV से अपने ऊपर लगे आरोपों के साथ-साथ अपनी जर्नी और भारत लौटने के बारे में खुलकर बातचीत की. राव इंद्रजीत यादव ने NDTV से क्या कुछ बताया, पढ़ें इस डिटेल रिपोर्ट में.

NDTV का सवाल- कभी म्यूजिक डायरेक्टर तो कभी गैंगस्टर, कभी बाहुबली तो कभी स्ट्रॉन्गमैन... कभी डील कराने वाला तो कभी सेटर... ये सारी आपको लेकर कही जा रही है. एनडीटीवी पहला चैनल है जो आप तक पहुंचा है. हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले इंद्रजीत आप तो म्यूजिक डायरेक्टर थे, ये गैंगस्टर बनने का सफर कहां से शुरू हुआ थोड़ा इसके बारे में बताएं?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः देखो जी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था. हमारा प्रोडक्शन हाउस है, मुझे गैंगस्टर बना दिया गया है. मैंने गैंगस्टर का सफर शुरू नहीं किया. मैं तो ये कह रहा हूं ये पूरा नेक्सस है, जिसमें कुछ गैंगस्टर मिले हैं, कुछ पुलिस के लोग मिले हुए हैं, फाइनेंसर का पूरा नेक्सस मिला हुआ है. शिकायत किसने की पहले? मैंने की. FIR पहले मैंने किया है. ये पूरा मकड़जाल फाइनेंसरों का है, जब ये भंडाफोड़ होने लगा वो भी गुरुग्राम जैसे शहर में और इनकी जड़ें केवल गुरुग्राम में नहीं है. देश में कई ऐसी ऐसी कम्पनियां हैं, कई ऐसे कारोबारी हैं, जहां ये अलग ऑलरेडी पैसे देते थे, फिर उनके साथ लूट-खसूट करते थे. जैसा पुलिस बता रही है कि भाई इंद्रजीत फाइनेंस करता था. आप बताओ हमने किसको फाइनेंस किया. भाई गैंगस्टर तो मैं जब होऊंगा जब हमने किसी से एक्सटॉर्शन किया होगा. किसी से पैसे लिए होंगे, कोई एक शिकायत दिखाओ हमारी. कोई एक मुकदमा दिखाओ, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है.

NDTV का सवाल: आप कह रहे हैं आप विक्टिम है, आप पर आरोप हैं कि आप एक स्ट्रिंगमैन हैं, हथियार के साथ जाते हैं, जो लोन के डिस्प्यूट हैं वो आप सुलझाते हैं आप डीलिंग करवाते हैं और पैसा लेते हैं?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः हथियार तो मेरे पास एक लाइसेंसी पिस्टल नहीं है. किस चीज का हथियार? कौन से हथियार के साथ मै जाता हूं. मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है तो वो डिपार्टमेंट ने दी है. मेरी तो बनाई हुई है नहीं. उन्होंने दी होगी तो उनका एक सिस्टम रहा होगा. अब वो पुलिसवाले हैं तो उनके पास तो हथियार रहेंगे ही. क्योंकि वो सुरक्षा के लिए हैं और कौन सा हथियार मै लेकर चलता हूं.

NDTV का सवाल: दिसंबर 2024 में एक हत्या हुई, रोहतक में फाइनेंसर मनजीत की. उस हत्याकांड में नाम आया हिमांशु भाऊ गैंग का, हिमांशु भाऊ गैंग के साथ आपका नाम भी सामने आया कि आप भी इस गैंग में शामिल हो और अभी उस केस में आप आरोपी हो. आपने हिमांशु भाऊ गैंग कब ज्वाईन किया?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मेरा किसी हिमांशु भाऊ और किसी भी गैंग से कोई कनेक्शन है, कोई लेना-देना नहीं है. ये सारे पार्ट हैं इस फाइनेंस के. जब ये अपोलो वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरे पास संपत नेहरा का फोन आया. मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनवाता हूं. संपत नेहरा का जब पहला फोन आता है तो सुनिए वो कहता क्या है (संपत नेहरा लारेंस बिश्नोई ग्रुप से इंद्रजीत को धमकाते हुए).. अब आप देखो सबसे पहले इस गैंगस्टर का मेरे पास फोन आया. ये साफ-साफ नाम ले रहा है. ये जिस मनीष का नाम ले रहा है वो अपोलो में CFO हैं तो ये कह रहा है कि भाई तू इनके बीच से हट जा. यही मैं कहते आ रहा हूं, इसकी मेरे पास थ्रेट आई. मेरे पास फोन आया. मैने इसके खिलाफ शिकायत दी और इसके खिलाफ FIR हुई. FIR की कॉपी भी मै आपको दूंगा.

दुबई में राव इंद्रजीत यादव से बात करते NDTV के वरिष्ठ रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर.

NDTV का सवाल: नहीं, गैंगस्टरों की दुनिया में जो उनका बिजनेस है, उस पर आप कब्जा कर रहे होंगे, तभी वो आपको धमका रहे हैं.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः नहीं-नहीं, गैंगस्टरों के बिजनेस पर मैं कब्जा नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बताया गुप्ता जी मेरे पड़ोसी है, अब आप मेरे पड़ोसी हो, आपने कहा कि भाई मुझे पैसों की कुछ मदद करनी है. मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए. आपने हमें अपनी प्रोपर्टी दे दी. अब चलो कुछ लोग आ रहे थे आपके ऑफिस में और सता रहे थे तो क्या मानवता से आपकी मदद नहीं करता. गैंगस्टरों को क्या मैंने किसी को धमकी दी है क्या? एंड ऑफ द डे किसी भी माध्यम से पैसे दिए, जो इनके इन्वेस्टर हैं, उनको पैसे मिले न. लेकिन लूट के चक्कर में, ज्यादा ब्याज, पैसे की उगाही, पेनाल्टी के चक्कर में, ये इन्वॉल्व हैं. इसके बाद में दूसरा फोन मै कल ये देख रहा था कि दूसरे चैनल में चल रही थी कि रोहित गोदारा के साथ मेरी कोई बात सुना रहा था. तो ये रिकॉर्डिंग मैंने विभाग को दी है. मैने शिकायत दी है.

NDTV का सवाल: उस पर मैं बात में आता हूं, मंजीत के मर्डर के बाद आपका नाम आया तो आपने कानून का सामना क्यों नहीं किया? आप देश छोड़कर भाग गए?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मंजीत का मर्डर कब हुआ अक्टूबर 2024 में, मैं कब आया हूं यहां 2025 में. तभी तो आए 2- 3 महीने बाद, जब मेरे यहां 16 तारीख को मेरे यहां इनकम टैक्स की रेड हुई और 20 तारीख तक वो सर्च चल रही थी तो मेरे घर पर 20 तारीख को 150 STF वाले आ गए. नरेंद्र चौहान जो STF इंस्पेक्टर गुरुग्राम हैं, वो 150 लोगों को लेकर पहुंचा. जबकि उसी नरेंद्र चौहान ने दिसम्बर में मुझे बुलाया था, वो इस नेक्सस का पार्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं आप इस नेक्सस के पार्ट हो, तो वो प्रूव करें. वो बताएं. जितने मुकदमों में मेरा नाम जोड़ा वो मेरे आने के बाद जोड़ा ,पहले क्यों नहीं था नाम किसी मुकदमे में.

NDTV का सवाल: आप ये बताइए 4 अगस्त 2025 को फाजिलपुरिया उनके काफिले पर वो जा रहे थे, वो केस मैंने भी कवर किया है, उस पर फायरिंग हुई. हालांकि वो बच गए. उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट में 2- 3 नाम लिखे होते हैं, दीपक नांदल और उसमें आपका भी नाम लिखा होता है और उसने ये लिखा था कि पैसे का डिस्प्यूट था, इसलिए हमने फायरिंग करवाई.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मेरा फाजिलपुरिया से किसी तरह का कोई लेन-देन नहीं था. कोई डिस्प्यूट नहीं था. पोस्ट आपने किया था वो, नहीं. मै क्यों करूंगा पोस्ट, मेरा क्या लेनदेना है? फाजिलपुरिया मेरे भाई जैसा है. उस दिन भी मैंने फाजिलपुरिया को मैसेज किया मेरी बात हुई. मैंने कहा कि भाई मेरा कोई कंसर्न नहीं है, कोई क्या कर रहा है? मेरा इससे कोई लेनादेना नहीं है. भाई मेरा मोटो क्या होगा.



NDTV का काउंटर सवालः तो आपका नाम क्यों आया इसमें? जो सोशल मीडिया पोस्ट है. यही तो स्क्रिप्ट चल रही है, तो आप कह रहे हो वो फर्जी है,



राव इंद्रजीत का जवाबः 100 परसेंट फर्जी है. जानबूझकर डलवाई गई है. एल्विश केस में भी डलवाया गया है अपने देखा होगा, मैं आता हूं बाद में उसमें.

NDTV का सवाल: इसके ठीक बाद फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई गुरुग्राम में गोली मारकर, फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है. और उस पोस्ट में भी आपका नाम आता है.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः सेम-सेम चीज है, सेम थ्योरी जो चल रही है उसी को रिपीट करता है. आप ये देखो कोई भी बदमाश या कोई भी ये काम करता हो. मेरे को फर्जी अकाउंट में पोस्ट डालने की क्या जरूरत थी? अगर मैं कर रहा होता, मेरे को किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं है, कौन डाल रहा है, कौन डलवा रहा है. कौन क्या कर रहा है, हम लोग भी देखिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं. हमारा भी एक लेवल है, हमारी कंपनी के अंदर 7 से 8 करोड़ सबस्क्राइबर हैं. हमारा अपना एक व्यूवरशिप है. हमारे 600 मिलियन के गाने हैं, खुद मेरा इंस्टा अकाउंट हैं 12 से 13 लाख फॉलोअर हैं. ये सब ख्याति मुझे पानी होती तो मैं अपने पर डालता. लेकिन ये सब एक बकवास है. ये सब एक नेक्सस है. जो ये काम पहले दिन से कर रहा है. आप ये देखो कमाल की बात है जितने भी मुकदमे आए वो कब आए. जब मैंने पुलिसवालों की शिकायतें की, मैंने पहले दिन से पुलिसवालों की शिकायतें की हैं.

NDTV का सवाल: तो पुलिसवालों से आपकी क्या दुश्मनी है? उनसे क्या डिस्प्यूट है आपका?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मेरी दुश्मनी नहीं है. वो पुलिसवाले इन फाइनेंसरों के पार्टनर हैं. वो इनके साथ काम करते हैं और सेम आरोप वो आप पर लगा रहे हैं आप डीलिंग करवाते हैं, अरे भाई आप जांच करें न, जांच तो चल ही रही है, कोर्ट में हम चले गए हैं. देखो एक सिपाही वहां आता है डिफेंडर गाड़ी लेकर, मैने नाम के साथ शिकायत की है. मैने डेट बताया, टाइम बताया कि ये आदमी इस तारीख को ऑफिस में आकर धमका कर गया है. क्यों नहीं जांच की, एक दो की रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग दी हमने, क्यों नहीं जांच की?

NDTV का सवाल: 18 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है. 2- 3 आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं. फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है. हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से और उसमें आपका नाम लिखा हुआ था?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा, एल्विश छोटा भाई है. आपने बात की उसके बाद एल्विश से, नहीं. फोन पर नहीं, फोन पर पहले जब मैं वहां था, मेरी खूब बात होती थी, मिलता रहता था एल्विश से. हमारा एक भाई है उनके साथ उठता-बैठता है, वहीं रहता है.

NDTV का सवाल: तो फिर उस पोस्ट में आपका नाम क्यों डाल दिया गया, हिमांशु भाऊ गैंग के साथ आपका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः डालने वाले जाने और डलवाने वाले जानें, ये तो वही जाने वही बता सकते हैं.

NDTV का सवाल: तो आपको साजिश लगती है?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः लगती नहीं है ही. आप ये देखो कि 20 जनवरी से जब मैं यहां पर आया हूं, पूरा एक साल होने वाला है. लगातार हर 2- 3 महीने में कोई नई स्क्रिप्ट बन जाती है. कैसे ये मामला दबाया न जाए, कैसे ये मामला उजागर न हो. कोई न कोई ये नई कहानी लिखते रहते हैं और यही फैक्ट है, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सच सामने आएगा. बहुत लंबा तो सच दब नहीं सकता और मैं भाग कर आ गया. ये कहानी है, न मैं डरने वाला हूं और न दबने वाला हूं. सबको भगवान को प्राण देना है आज नहीं कल देना है.

NDTV का सवाल: डराने वाले हो, आपके नाम की दहशत तो है हरियाणा में?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः नहीं क्यों डराउंगा भाई, ये सब आप जैसे भाइयों का काम है. सोशल मीडिया पर बना दिया स्ट्रांगमैन, बाहुबली, मेरा भी परिवार है, बच्चे है आप ये समझो डर तो हम लोग रहे हैं. परिवार के लोग डर रहे हैं. इस माहौल में हर आदमी जानने लग गया. हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

NDTV का सवाल: अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में एडीजी रैंक के अधिकारी वाई एस पूरण कुमार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उसके बाद एक ASI संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उसके जो आखिर शब्द थे उसमें उसने कहा कि वाई एस पूरण कुमार आपके साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे और आप मंजीत वाले केस में FIR में अपना नाम निकलवाने के लिए 50 करोड़ रुपए उनको दे रहे थे.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः देखो पहले तो दोनों दिवंगत आत्माएं, भगवान के चरणों में हैं स्वर्ग में. मेरा जीवन वाई एस पूरण कुमार के साथ कोई तालमेल, बातचीत, संपर्क कुछ भी नहीं है. ये सब मनगढ़ंत कहानी है. अब एसआईटी जांच कर रही है, देखो अब इसमें मैं बहुत कुछ कहूंगा तो वो भी ठीक नहीं रहेगा. लेकिन आप ये सोचो एक ASI अगर सच में वो आईपीएस पूरण कुमार से पीड़ित था, परेशान था तो उनके जाने के बाद वो स्वतंत्र था. उस पर ऐसा क्या प्रेशर आ गया कि वो सुसाइड कर गया?

NDTV का सवाल: नहीं तो उसने भी आपका नाम क्यों लिया? चलो बदमाश आपका नाम ले रहो हो ठीक है. आपका नाम पुलिसकर्मी ले रहे हैं. डीलिंग के लिए...

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः वो ये कहता है कि इंद्रजीत और पूरण कुमार की डील हो गई. जो आदमी उसी रिकॉर्डिंग में कहता हो कि मेरा IPS तो बेईमान है, मेरा आईजी तो बेईमान है और मेरा कप्तान ईमानदार और मेरा एसपी इमानदार है तो वो वो इंटेंशन ऑफ वीडियो समझो. मेरा नाम लेने की इंटेंशन समझो क्या है? उस समय मीडिया में माहौल गर्म था. उस मामले को दबाने के लिए ये सब हुआ. अब वो वीडियो उसने बनाई, किसी और ने बनवाई, ये सब तो SIT चंडीगढ़ जांच कर रही है उसमें आ जाएगा?

NDTV का सवाल: लेकिन मौत के पहले बहुत कम लोग ही होंगे तो झूठ बोलेंगे, मरते समय कौन झूठ बोलता है?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः तो आप देखो, पूरण कुमार साहब ने भी तो सुसाइड किया है तो क्या वो झूठ बोल रहे थे.

NDTV का सवाल: आपका रोहित गोदारा के साथ एक ऑडियो वायरल है, जिसमें रोहित गोदारा कह रहा है कि मेरे 5- 6 लड़के हैं. इनका मामला सेटल करवा दो, और आप उससे भाई-भाई करके बात कर रहे हो. रोहित गोदारा तो इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसके साथ आप भाईचारा निभा रहे हो ऑडियो में?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मैंने भी ये ऑडियो एक चैनल के माध्यम से सुनी और हमारे जो आईजी एसटीएफ साहब हैं सतीश बाल्यान साहब उनकी भी एक वीडियो-ऑडियो के साथ अटैच करके मैंने सुनी. देखिए क्या होता है बाल्यान साहब बड़े अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं. साउथ से आते हैं. हरियाणा कैडर के हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस फाइनेंस के कम में गैंगस्टर निकलकर पंचायत कर रहे हैं. यही मैं कह रहा हूं कि इस फाइनेंस के काम में फाइनेंस वाले, पुलिसवाले और और गैंगस्टर मिले हुए हैं.

NDTV का सवाल: 15 मुकदमे हैं आप पर, गैंगस्टर तो आप भी हो न?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः उस पर आएंगे, एक-एक मुकदमे पर आएंगे. हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि भाई अपनी छाए को खट्टी कौन बताएगा. क्योंकि मैंने जिन पुलिसवालों पर आरोप लगाए हैं, वो CIA और STF का पार्ट हैं. अब वो कहें तो किसको कहे? जांच करें तो क्या करें? रही बात रोहित गोदारा की. रोहित गोदारा का स्टाफ है योगांक. उसको फोन आया, सुनिए तो वो क्या कहता है?

(सेटलमेंट की बात कर रहा है)

फिर मुझे रोहित गोदारा का दूसरा फोन आया आया, सुनिए इसमें वो क्या कहता है?

(इसमें रोहित गोदारा इंद्रजीत यादव को धमकाते हुए सुनाई दे रहा है)

इसके बाद मैंने शिकायत दी, मुकदमा गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज किया. मैंने तीनों रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, इसके बाद इसका फिर फोन आया कहता है भाई मेरे तीन-चार आदमी है, उनका थोड़ा देख लेना. उनका ब्याज बात करके निपटवा देना. अब कोई गैंगस्टर मुझे फोन करेगा तो मैं उसे क्या कहूंगा? गाली दूंगा उसको. मैं उसको यही कहूंगा... भाई कौन हैं भेज देना, उनको बता देना. फिर उसने कहा भाई कुछ और हो तो बताना. मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगा. आदमी वहीं सुना रहा है जो उनको सुनाना है. अब मान लो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, उसमें क्या एडिट करके दिखाओगे वो बात तो पूरी आएगी नहीं?

NDTV का सवाल: अभी हाल ही में आपके यहां ED ने रेड की. जो पहली रेड हुई, उसके बाद ED का बयान आया कि कुछ बड़ी कम्पनियां, जिसमें अपोलो ग्रीन एनर्जी भी शामिल है, झज्जर के डीघल इलाके में प्राइवेट फाइनेंसरों से नकद में भारी रकम उधार लेती है. बदले में पोस्टडेटेड चेक देती है. जब इन लोन को लेकर विवाद होता है तो इंद्रजीत यादव यानि कि आप स्ट्रॉन्गमेन बनाकर बीच में आते हैं. धमकी और हथियारबंद गैंग के जरिए सेटलमेंट कराते हैं.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः ये बात सही है कि डीघल के आस-पास के लोगों का पैसा अपोलो जैसी, केवल अपोलो जैसी नहीं बल्कि अन्य कंपनियों में भी लगा होता है. अब ये क्यों लेते हैं कैसे लेते है, ये कंपनी का अपना कंसर्न है. मैंने किसी का कोई सेटलमेंट नहीं कराया. गुप्ता जी मेरे परिचित आदमी है, मेरे पड़ोसी है, उन्होंने जब मुझसे संपर्क किया, मेरी बात हुई. क्योंकि मैं भी लोकल था, ये भी लोकल थे. मेरे जानने वाले थे, अब पंचायत में कोई बात होती है, गांव में कोई झगड़ा हो गया, तो पंचायत में बैठकर कोई बात होती है तो उसे सेटलमेंट नहीं कहेंगे. सेटलमेंट तो ये होती है कि ला भाई तू मुझे क्या देगा, ला भाई तू मुझे क्या देगा. हमने किसी से 5 पैसा नहीं लिया. हम आपस बैठकर, पंचायती तौर पर समझ लीजिए या व्यक्तिगत तौर पर समझ लीजिए, इंसानियत के नाते, आप हमारे मित्र है वो हमारे मित्र हैं, बैठ कर उनकी बात करवा दी. मसला ही इस चीज था, क्योंकि जब हम आ गए तो इनका पेनाल्टी का वो 10 परसेंट का वो सारा सिस्टम इनका बंद हो गया. हमने कहा देखो आप लोगों ने जो पैसे दिए वो एक वाजिब, समाजिक न्याय जो तुम्हारे हिसाब से डेढ़ दो परसेंट का ब्याज बनता है वो लेकर मामला

NDTV का सवाल: लेकिन आप पर आरोप ये हैं कि आपने जो पैसा कमाया और अवैध तरीके से कमाया और टैक्स बहुत कम दिया. ईडी का आरोप है कि आपने स्ट्रांग मेन बनाकर, डीलिंग कर ऐसे पैसा कमाया. अब आप सैकड़ों करोड़ के मालिक है, आपके पास महंगी गाड़ियां हैं. दुबई में भी आपने अच्छा कुछ कर रखा है. पिछले कुछ सालों में अचानक इतना सब कैसे हो गया?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः देखिए पिछले 5 साल से कम्पनी चला रहा हूं. मेरी अपनी कंपनी का 100 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा है. जितनी भी प्रोपर्टी मेरे पास हैं, हर प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन है. कोई भी गाड़ी मेरे पास है तो सब पर ऑटो लोन है. अब ये लोन उसी को मिलता है जो टैक्स जमा करता होगा. ये लोन उसी को मिलता है जो कम्पनी GST पे करती होगी, उसी को मिलता है जो ITR भरता होगा. ईडी के पहले हमारे यहां इनकम टैक्स की भी सर्च हुई थी जनवरी 2025 में, अब जो उनको लगता होगा ये पैसा जाना चाहिए नहीं गया, जो भी कानून की प्रणाली का माध्यम है वो हमारी कंपनी का CFO देख रहा है. हम लोग सैकड़ों करोड़ रुपए साल का टैक्स जमा करते है ये सब कहानियां है. एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ती हैं. अब पुलिसवाले ये लोग सोच रहे हैं, बात खुल रही हैं, परते खुल रहीं हैं.

NDTV का सवाल: ये सोशल मीडिया पर आपके कुछ वीडियो देखे, गाड़ियां बहुत महंगी हैं, प्राइवेट जेट पर आप घूम रहे हैं. ये क्या शो ऑफ...

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः प्राइवेट जेट पर घूमना शो ऑफ नहीं होता, अब हमें कही जाना है. समय कम है या कोई हमारी ऐसी मीटिंग है तो कोई प्राइवेट जेट गया तो उसकी इनवाइस आई कंपनी ने पे कर दिया.

NDTV का सवाल: आपका दावा ये है कि सारा पैसा आपने म्यूजिक कंपनी से कमाया है?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः 50 परसेंट पैसा, 90 पर्सेंट पैसा हमने म्यूजिक कंपनी से कमाया है. 100 करोड़ इसका वॉल्यूम है, देखेंगे तो 100 मिलियन से ज्यादा हमारे काफी बड़े बड़े गाने हैं.

NDTV का सवाल: ED ने जब आपके यहां पहली रेड की तो 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए कैश, बैंक लॉकर, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, डेटा बरामद हुआ और जांच में खुलासा हुआ कि आपने एक वेबसाइट और पोर्टल बनवाया हुआ था, जिसके जरिए आप कॉरपोरेट कंपनियों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच में लोन सेटलमेंट करवा रहे थे.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः नहीं, ईडी एक जांच एजेंसी है. उनके पास जो भी इनपुट आया होगा वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं. अभी मेरे पास ईडी का नोटिस भी आया है, वो हमारी टीम देख रही है जो भी उसका जवाब होगा हम देंगे. ईडी ने जब सर्च किया ये बात सही है उनको डिवाइस मिला, जैसे एक पुराना लैपटॉप था बच्चों का, जो इस्तेमाल नहीं करते हैं अब. जिनका पासवर्ड उनको पता नहीं होगा, ऑफिस से सिस्टम था, गुरुग्राम वाला जो स्कूल है उसका सिस्टम था. वो लेकर गए, बाकी उसके अलावा खाली मेरे यहां तो सर्च थी नहीं. इसी मसले में उन्होंने 8-10 जगह और सर्च की है. वहां से कुछ रिकवर किया होगा. देखिए ईडी जहां सर्च करती है वहां एक पंचनामा भर्ती है, किसी के यहां कोई सर्च हुई उससे हमारा क्या मतलब है?



NDTV का सवाल: चलिए आप तो आप हैं, जो आपके मित्र लोग है, अमन कुमार दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में और दिल्ली के वेस्टर्न ग्रीन्स इलाके में सैकड़ों करोड़ का एक फॉर्महाउस है सुनील गुप्ता का, उनके यहां जब आपके केस में ईडी रेड करती है तो क्या मिलता है... 6.22 करोड़ रुपए कैश मिलता है. 17 करोड़ से ज्यादा के गहने मिलते हैं जो कि एक सूटकेस में रखे हुए थे. और 35 करोड़ की संपत्तियों के डॉक्युमेंट्स मिलते हैं, ये पैसा किसका है?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः देखिए मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा कि राव इंद्रजीत के यहां सर्वप्रिय विहार में रेड हुई. ये सब मिला, मैं जीवन में आज तक सर्वप्रिय विहार नहीं गया. कौन अमन है मैं ये भी नहीं जानता और जब प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं जैसा आप बता रहे हो, मीडिया बता रही है तो उसमें लिखा होगा प्रॉपर्टी किसके नाम है. अगर मेरे से कंसर्न होगी तो मेरा नाम मिल जाएगा उसमें. मैं सुनील गुप्ता जी को जानता जिसका इतना बड़ा फॉर्महाउस बता रहे हो और न मैं इन अमन जी को जानता. मेरा इन दोनों से किसी प्रकार का कोई कंसर्न नहीं है.

NDTV का सवाल: लेकिन रेड तो आपके केस में हुई?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः ये तो ईडी बताएगी, मेरे केस में नहीं हुई, मेरे यहां तो 26 को हुई.

NDTV का सवाल: नहीं, कोई लिंक मिला न आपका और उनको ये जानकारी मिली कि कुछ पैसा आपका लगा हुआ है, कुछ वहां रखा हुआ है, पैसा यहां वहां किया है?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः वो तो सब पता चल जाएगा, पैसा कहां से आया, कहां लगा हुआ है जब चीज़ें कोर्ट में आएगी तो पता चल जाएगा. कौन सा संपर्क था, किसका संपर्क था? मेरा कोई कोई संपर्क नहीं था.

NDTV का सवाल: क्या अमन कुमार और सुनील गुप्ता को आप जानते हैं. कोई मुलाकात हुई है आपकी या फिर कोई फोन पर कोई बात?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मेरे जीवन में, मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है, मेरी कभी बात नहीं हुई. जिस जगह के बारे में आप बता रहे हैं न मैं उस जगह कभी गया.

NDTV का सवाल: आपको सुरक्षा मिली हरियाणा में, आपके काफी सारे वीडियोज हमने देखें है कि आप एक बड़ा काफिला लेकर चलते हैं. महंगी गाड़ियां एक बड़ा काफिला तो इतनी सुरक्षा कैसे मिल गई आपको?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः सुरक्षा मेरे को मिली वो आईबी के इनपुट से मिली. थ्रेट एसेसमेंट से मिली. हमने मुकदमे कराए, जो मेरे पास थ्रेट आए अब इनसे बड़े कौन लोग थ्रेट देंगे, अब महाकाल तो उतर कर आयेंगे नहीं. जितने नामी गैंगस्टर हैं वो थ्रेट कर रहे हैं. फोन कर रहे हैं. मैं शिकायतें कर रहा हूं तो उसी आधार पर मुझे सिक्योरिटी मिली और जो सिक्योरिटी मिली उसका मैंने पैसा दिया.

NDTV का सवाल: आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल में बहुत सारे जो प्रभावशाली लोग हैं चाहे वो हरियाणा या अलग-अलग राज्यों के हो, नेता हो,अभिनेता हो. तमाम लोगों के साथ फोटो पड़े हुए हैं. आपके इतने अच्छे कांटैक्ट हैं, पॉलिटिकली आप इतने स्ट्रांग हैं तो आपने वहां कंप्लेन क्यों नहीं किया कि पुलिस मुझे तंग कर रही है, या मुझे गैंगस्टर थ्रेट कर रहे हैं, वो तो आपकी बात सुन लेते?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो पैसा इंद्रजीत के पास लगा हुआ है. वो नेताओं का लगा हुआ है, बड़े-बड़े अधिकारियों का लगा हुआ है, अगर ऐसा होता तो वो खुद इसमें देखते. ये सब अफवाहें है, रही बात नेताओं से मिलने की तो अब देखिए आपके क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो मिलने का मतलब ये नहीं कि आपसे उनके संपर्क हो गए. मिल तो किसी से भी सकते है.

NDTV का सवाल: सीएम से मिलना तो कोई आम बात नहीं होती है?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः सीएम भी एक आम आदमी है, सीएम एक मुखिया हैं और हमारे जो सीएम साहब हैं वो इतने सरल हैं. उनसे तो कोई भी मिल सकता है. वो कभी किसी को मना नहीं करते, मैं मेरी अकेले की फोटो नहीं है सीएम साहब के साथ, एक रूटीन मुलाकात में हमारी भी फोटो है.

NDTV का सवाल: और बाकी लोग नेता, अभिनेता और बॉलीवुड के लोग.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः हमारा म्यूजिक का बिजनेस है, हमारा इंटरटेनमेंट का काम है, हमने आपको बताया कि हमारा 40- 50 हजार गानों का कैटलॉग है, तो सम्भव सी बात है कि नेता अभिनेता सब मिलेंगे.

NDTV का सवाल: अभी एक बयान आया जो हरियाणा के STF के आईजी हैं, उन्होंने कहा कि आप एंटी सोशल एलीमेंट हैं. आप गैंगस्टर हैं और आप समाज के दुश्मन है और आपकी बातों पर बिल्कुल विश्वास न किया जाए, अपराधी की बातों पर क्या विश्वास करना, लोग क्यों विश्वास करें?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मैंने आपको पहले ही बताया था बाल्यान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं. हमारे यहां IG STF आए हैं, हरियाणा कैडर के हैं. उनका बयान मैंने भी सोशल मीडिया पर सुना, देखिए अपनी लस्सी को कोई खट्टा नहीं बताता. क्योंकि मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो पुलिसवाले वो उन्हीं की टीम के पार्ट हैं. अब आदमी एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है. मैं झूठ बोल रहा होता तो शिकायत पहले मैंने की है, महकमे ने नहीं की. मैं जब यहां आ गया हूं, पहली FIR 22 फरवरी को हुई, आप समझिए जो राहुल की FIR की है इन्होंने और FIR राहुल ने नहीं की उसको बुलाकर की है. जब ये बात मैंने पुलिस को बताई तो उसका वीडियो आया, राहुल आकर कहता है गुरुग्राम पुलिस मेरी बहुत मदद कर रही है. मैंने ये शिकायत पुलिस के कहने पर नहीं की, खुद की है. आप सोचो उसका कोई झगड़ा 25 जुलाई 2024 को हुआ जिसकी शिकायत वो 22 फरवरी को कर रहा है. 20 फरवरी को मुझे फोन कर रहा है कि मेरे पास फलाने पुलिसवाले का फोन आ रहा है बार-बार मुझे बुला रहे हैं. 20 को वो फोन कर रहा है, 21 को शिकायत कराई जा रही है. FIR हो रही है तो ये जगजाहिर है.

NDTV का सवाल: मेरा सीधा सवाल है, कि जब आप इतने अच्छे और सच्चे हैं तो आप इंडिया क्यों नहीं जाते? आप जांच एजेसिंयों को सामना क्यों नहीं करते, आप क्यों भागकर दुबई में बैठे हुए हैं?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः मैंने 50 बार, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैंने तो विभाग को लिखा है. मैं 20 तारीख को आया हूं, 20 तारीख को LOC खोल दी. कैसे खोल दी, सोचो आप, उनकी इंटेंशन ये थी कि ये आयेगा तो कुछ न कुछ सच्चाई सामने आएगी इसे रोको. इंटेंशन समझो, फिर उसे ढकने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया. आज नहीं तो कल मुझे जाना ही है. मैं इंडिया 100 परसेंट जाऊंगा. भारत हमारा देश है, हरियाणा के हम रहने वाला हूं, मुझे स्ट्रांगमैन कहते हैं, हां मैं स्ट्रॉन्ग मेन हूं, दिल से मन से. मैं भोलेनाथ का भक्त हूं. पूजा करता हूं, हम जाएंगे और फेस करेंगे सबको.

NDTV का सवाल: आपको सारे दर्शक सुन रहे हैं एनडीटीवी के, आप जायेंगे इंडिया?

राव इंद्रजीत यादव का जवाब: मैं फिर कह रहा हूं, हम जाएंगे, हमने हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी है. जो न्याय प्रणाली है, जो कानून के अनुसार करना है वो हमने प्रोसीड कर दिया है. आप यकीन मानों मैं कह रहा हूं. आज नहीं तो कल सच सामने आएगा. मैं जिस पर जो आरोप लगाए हैं, वो कटु सत्य है और ये सामने आएंगे और ये सच होंगे. अब देखिए आपका डिपार्टमेंट है, आपके हाथ में है. मैं बार-बार कह रहा हूं, आप एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा लो. आप सीबीआई को भेज दो. आप हरियाणा पुलिस से जांच किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भेज दो, मैं आ जाऊंगा. मेरे को मेरे परिवार को कौन सुरक्षा देगा, जो डर है वो यही तो है कि मुझे खतरा है इन्हीं लोगों से, रक्षक ही भक्षक हैं.

NDTV का सवाल: दुबई में आए हुए आपको शायद करीब 1 साल हो चुका है. दुबई में क्या करते हैं आप?

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः नहीं फिलहाल मैं यहां बैठा हूं. समय निकाल रहा हूं, आया था मैं उन्होंने जाने का रास्ता बंद कर दिया. अब जब खुलेगा तो मैं चला जाऊंगा.

NDTV का सवालः नहीं किसी देश में रुकना स्टे करना आसान काम नहीं है, कुछ तो करते होंगे.

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः नहीं मेरा म्यूजिक का काम है, हमने म्यूजिक कंपनी बनाई थी. 2024 में वहां भी यहां भी हमारा इंटरटेनमेंट का बिजनेस है.

NDTV का सवाल: ED और STF आपका इंतजार कर रही है, तैयार बैठे हैं कि आप आइए तो आपके खिलाफ ट्रायल शुरू हो मुकदमों का. 15 मुकदमे हैं पेंडिग है आप पर...

राव इंद्रजीत यादव का जवाबः जो भी मुकदमे थे, जिस प्रकार के जो पुराने मुकदमे बता रहे हैं, 90 प्रतिशत मुकदमे खत्म हो चुके हैं और ये पुलिस को पता है वो खत्म हो चुके हैं. उन सब में मैं बरी हो चुका हूं. लेकिन इनको वो नहीं दिखाना, कई बार तो ये दिखाते हैं इंटरवल के बाद की फिल्म, कई बार दिखाते हैं इंटरवल के पहले की फिल्म.15 मुकदमे में से 5- 6 मुकदमे तो तब लगाए हैं जब मैं वहां था ही नहीं, पीछे से इन्होंने गैंगस्टर बना दिया, बाहुबली बना दिया, स्ट्रॉन्गमेन बना दिया तो यही बनाने वाले हैं, यही करने वाले हैं.