म्यूजिक कंपनी मालिक से गैंगस्टर कैसे बन गया राव इंद्रजीत? दुबई की अज्ञात लोकेशन पर NDTV को बताई पूरी कहानी

राव इंद्रजीत यादव हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है. UAE से बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है. वो कॉरपोरेट और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच डील सेटर है. कुछ दिनों पहले राव इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर ED ने छापेमारी की थी. इस छापेमारी में केंद्रीय एजेंसी को करोड़ों रुपए कैश, करोड़ों के गहने सहित कई दस्तावेज मिले थे. दिल्ली में गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव के साथियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी 40 घंटे तक छापेमारी चली थी. सर्वप्रिय विहार में अमन कुमार के घर जबकि वेस्टर्न ग्रीन्स में सुनील गुप्ता के फॉर्महाउस पर चली छापेमारी में करोड़ों की बरामदगी हुई थी.

ईडी की छापेमारी में मिला था करोड़ों का माल

ED की छापेमारी में 6.22 करोड़ कैश,17.3 करोड़ के गहने, 35 करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज मिल थे. इससे पहले ईडी ने राव इंद्रजीत यादव में हरियाणा के ठिकानों पर छापेमारी पर उसकी 5 महंगी गाड़ियां जब्ज की थी, साथ ही 17 लाख कैश और बड़ी मात्रा में संपत्तियों के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद की थी.

ईडी सहित भारत की अन्य एजेंसियां हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले राव इंद्रजीत यादव को तलाश रही है. लेकिन वो दुबई में रह रहा है. एनडीटीवी ने दुबई की एक अज्ञात जगह पर राव इंद्रजीत से बातचीत की. इस बातचीत में उसने अपनी कहानी के बारे में भी बताया.

म्यूजिक डायरेक्टर से गैंगस्टर कैसे बने?

इंद्रजीत आप तो म्यूजिक डायरेक्टर थे, ये गैंगस्टर बनने का सफर कहां से शुरू हुआ थोड़ा इसके बारे में बताएं... NDTV के इस सवाल पर राव इंद्रजीत यादव ने कहा, "देखो जी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था. हमारा प्रोडक्शन हाउस है, मुझे गैंगस्टर बना दिया गया है. मैंने गैंगस्टर का सफर शुरू नहीं किया. मैं कह रहा हूं ये पूरा नेक्सस है, जिसमें कुछ गैंगस्टर मिले हैं, कुछ पुलिस के लोग मिले हुए हैं, फाइनेंसर का पूरा नेक्सस मिला हुआ है."

राव इंद्रजीत ने आगे कहा कि शिकायत किसने की पहले? मैंने की. FIR पहले मैंने किया है. ये पूरा मकड़जाल फाइनेंसरों का है, जब ये भंडाफोड़ होने लगा तब मुझे फंसाया गया. देश में कई ऐसी ऐसी कम्पनियां हैं, कई ऐसे कारोबारी हैं, जो पैसे देते थे, फिर उनके साथ लूट-खसूट करते थे.

इंद्रजीत बोला- ये सब मनगढ़ंत कहानियां

पुलिस के वर्जन पर सवाल उठाते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि जैसा पुलिस बता रही है कि इंद्रजीत फाइनेंस करता था. आप बताओ हमने किसको फाइनेंस किया. भाई गैंगस्टर तो मैं जब होऊंगा जब हमने किसी से एक्सटॉर्शन किया होगा. किसी से पैसे लिए होंगे, कोई एक शिकायत दिखाओ मेरी. कोई एक मुकदमा दिखाओ, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है.



