पंजाब में पुलिस इंस्पेक्टर मर्डर केस: गुरदासपुर में एनकाउंटर में ढेर हुआ आरोपी

गुरदासपुर के गांव आदियां पुलिस चौकी में होमगार्ड के जवान अशोक कुमार और पंजाब पुलिस के एएसआई गुरनाम सिंह की गोली मारकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली थी. इनमें से गांव आदियां के 2 युवक रणजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह थे और एक युवक गांव आलिनंगल का है. उसका नाम दिलावर सिंह है. पुलिस ने दिलावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि बुधवार सुबह रणजीत पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया.

तीसरे आरोपी इंद्रजीत सिंह की तलाश जारी है और पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है.स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस चौकियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. SSP की अगुवाई में विशेष टीम इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी है. पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

भारत-पाकिस्तान सीमा के पास ड्यूटी पर तैनात पंजाब पुलिस के दो कर्मी रविवार को एक पुलिस चौकी के अंदर मृत पाए गए थे. पुलिस के मुताबिक, मृत पाए गए पुलिसकर्मियों की पहचान गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के रूप में हुई थी, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के अडियां में एक सीमा चौकी पर तैनात थे.

गुरदासपुर थाना प्रभारी बनारसी दास ने फोन पर बताया था कि कुमार होम गार्ड कर्मी, जबकि गुरनाम सहायक उपनिरीक्षक थे. उन्होंने बताया था कि दोनों के शव उस कमरे के अंदर मिले, जो एक चौकी के रूप में काम करता था.

