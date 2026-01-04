विज्ञापन
पुलिस के मुताबिक, तरनतारन जिले के वलटोहा गांव के रहने वाले सिंह अमृतसर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी.

बैठे थे AAP सरपंच, पीछे से आए बदमाश और सिर में उतार दी गोली, पिस्तौल लहराते फरार हुए हमलावर, वीडियो

पंजाब के अमृतसर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और तरनतारन जिले के वलटोहा गांव के सरपंच झरमल सिंह की एक शादी समारोह के दौरान सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस खौफनाक वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ती साफ देखी जा सकती हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर बड़े ही बेखौफ अंदाज में समारोह स्थल के भीतर घुसते हैं और वहां एक टेबल पर बैठे सरपंच के सिर में पीछे से बेहद करीब से गोली मार देते हैं.

गोली चलते ही खुशियों के माहौल में मातम पसर गया और वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे.

पुलिस के मुताबिक, तरनतारन जिले के वलटोहा गांव के रहने वाले सिंह अमृतसर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी. उन्होंने बताया कि गोली सिंह के माथे पर लगी, जिससे वह गिर गए और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए. पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

आम आदमी पार्टी के नेता और वलटोहा के सरपंच झरमल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी अब कुख्यात बंबीहा गैंग ने ली है. गैंग ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वारदात को अंजाम देने का दावा किया है, जिससे पंजाब की राजनीति और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच

पुलिस इस रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. इस फुटेज के आधार पर पुलिस की कई टीमें अब उन बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है जिन्होंने जर्मल सिंह की हत्या की. पुलिस घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है. साथ ही चश्मदीदों से भी मदद ली जा रही है.

अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या, रिश्तेदार की शादी में आए थे जर्मल सिंह
 

धमकी मिलने की भी आई बात

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जर्मल सिंह को पहले किसी फोन नंबर से धमकियां मिली थीं. धमकी देने वाला कौन था इसका अभी तक पता नहीं चल सका है. अमृतसर पुलिस इस मामले में तरन तारन पुलिस के संपर्क में है. अमृतसर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हम टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर भी आरोपियों की पहचान और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं. इस मामले में हम तरन तारन पुलिस के भी संपर्क में हैं. जल्द ही हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे. 

Jarmal Singh Short Dead, AAP
