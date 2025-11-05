विज्ञापन
विशेष लिंक

लॉरेंस जेल में बंद तो फिर कैसे चलता है धंधा? यह है डॉन की 'टीम-5'

लॉरेंस विश्नोई भले ही जेल में बंद हो, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर विदेश में बैठे उसके गुर्गे लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं. हत्या के बाद वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये जिम्मेदारी लेने से भी नहीं चूकते.

Read Time: 3 mins
लॉरेंस जेल में बंद तो फिर कैसे चलता है धंधा? यह है डॉन की 'टीम-5'
  • गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद गुर्गों के सहारे रंगदारी और धमकी का धंधा चला रहा है
  • हैरी बॉक्सर राजस्थान में रंगदारी और फिरौती के मामलों में आरोपी होकर कई शहरों में वांटेड है
  • रणदीप मलिक जो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, हत्या, अपहरण और हथियार आपूर्ति में शामिल रहा है
नई दिल्ली:

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई जेल में बंद हैं, लेकिन वो गुर्गों के सहारे आपराधिक गिरोह चला रहा है. कारोबारियों-कलाकारों समेत नामचीन शख्सियतों को धमकी, फायरिंग के जरिये डरा-धमका कर वो रंगदारी का धंधा चला रहा है. अगर कोई भी उसे रंगदारी देने से इनकार करता है तो गुर्गे हत्या या बम धमाका कर दहशत फैलाते हैं. लॉरेंस विश्नोई के खास गुर्गों में हैरी बॉक्सर, रणदीप मालिक, आरजू बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों शामिल है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर दिल्ली और विदेश में भी कनाडा जैसे देशों में ये टारगेट पर अटैक और हत्या को अंजाम देते हैं. लॉरेंस के ये खास सहयोगी स्थानीय स्तर पर बदमाशों के जरिये बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं. 

हैरी बॉक्सर भी वांटेड
लॉरेंस विश्नोई का एक खास गुर्गा हैरी बॉक्सर है, जो राजस्थान में रंगदारी और फिरौती के कई मामलों में आरोपी है. उसका असली नाम हरि चंद है और वो एक वक्त बॉक्सर था. किसान का बेटा हैरी बॉक्सर सेना और पुलिस भर्ती में नाकाम होने के बाद वो अपराध की दुनिया में उतर गया. जयपुर, सीकर, अलवर, करौली समेत कई शहरों में उस पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं.

लॉरेंस का खास रणदीप मलिक 
लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास गैंगस्टर रणदीप मलिक भी है. उसने चंडीगढ़ में बम धमाके भी कराए थे. मलिक 2014 में अमेरिका भागा था. हरियाणा के जींद के एंचरा गांव का रहने वाला है. इसी साल अगस्त में अमेरिका में दबोच लिया गया. हत्या, अपहरण के बाद फिरौती मांगने, हमले कराने जैसे मामलों में मलिक शामिल रहा है. वो गैंग के गुर्गों को हथियार मुहैया कराने का काम भी करता है.चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब पर बम हमले में उसका नाम आया था, लेकिन अमेरिका में वो ट्रक एजेंसी की आड़ में काम कर रहा था.

लॉरेंस विश्नोई का भाई आरजू
आरजू विश्नोई लॉरेंस विश्नोई का भाई है और वो उसके इशारे पर लगातार फिरौती और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम गुर्गों के जरिये देता रहा है. वो हैरी बॉक्सर के साथ मिलकर मैसेज और कॉल के जरिये कारोबारियों को धमकी देकर फिरौती वसूलता है. रोहित गोदारा से तनातनी के बाद उसने गैंगस्टर को खुली धमकी भी दी थी.

अनमोल विश्नोई मूसेवाला मर्डर में वांटेड
26 साल का अनमोल बिश्नोई भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चलाता है.पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई वाटेंड है. मूसेवाला की 2022 में पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या की गई थी. अनमोल उर्फ भानू में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर और एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में वो वांछित है. अनमोल भी पंजाब के फाजिल्का जिले में रहने वाला है, वो फर्जी पासपोर्ट के जरिये अमेरिका भाग गया था. 

लॉरेंस का गुर्गा गोल्डी ढिल्लों
लॉरेंस का गुर्गा गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों कनाडा में आपराधिक साम्राज्य संभालता है.कनाडा में पंजाबी कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों का हाथ था. उसने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी.कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंगऔर पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टर के आवास पर फायरिंग में भी इसका नाम बताया जा रहा है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

