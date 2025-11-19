जांच में मदद को तैयार, टेररिज्म से कोई नाता नहीं... अनमोल बिश्नोई के वकील ने क्या कुछ बताया?

Anmol Bishnoi News: साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत आते ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया. फिर उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उसे 11 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया है. NIA का कहना है कि अनमोल बिश्नोई क्रिमिनल-टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है. वह देश-विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था, युवाओं की भर्ती करता था, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता था और सोशल मीडिया पर इन वारदातों का प्रचार करके आतंक फैलाता था. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, एनसीपी नेता बाबा सिद्धीकी की हत्या के साथ-साथ सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल है.

अनमोल के वकील ने रिमांड की मांग का किया विरोध

अनमोल बिश्नोई से अब उसकी क्राइम कुंडली और लिंक के बारे में पूछताछ होगी. इस बीच बुधवार को अनमोल बिश्नोई की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रही वकील रजनी ने उसके रिमांड का विरोध किया. रजनी ने कहा- पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है. सब रिकॉर्ड में है. NIA के पास पहले से सारे सबूत मौजूद हैं. पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है.

अनमोल समाज से जुड़ा है, उसके भागने की संभावना नहींः वकील

अनमोल के वकील ने आगे कहा कि अनमोल जांच में पूरा सहयोग देगा. वह समाज से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह की भागने की संभावना नहीं. उन्होंने कोर्ट से मांग की कि रिमांड न दी जाए. हालांकि एनआईए द्वारा दिए गए दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अनमोल को 11 दिनों की रिमांड में भेजने का आदेश दिया.

#WATCH | Delhi: Advocate Rajni, representing arrested gangster Anmol Bishnoi, says, "We have always supported the investigation. Today, we have also submitted to the Court that we will support the investigation, and we are ready to join. We will extend all possible support in the… pic.twitter.com/wSqlxIED7G — ANI (@ANI) November 19, 2025

आतंकवादी गतिविधियों से हमारा कोई संबंध नहींः वकील

जिसके बाद अनमोल बिश्नोई की वकील रजनी मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमने हमेशा जांच का समर्थन किया है. आज हमने अदालत में भी कहा है कि हम जांच का समर्थन करेंगे और इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं. हम जांच में हर संभव सहयोग देंगे. जहां तक ​​आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है. आप किसी ऐसी चीज का सबूत कैसे जुटाएंगे जो मौजूद ही नहीं है?"

NIA को अनमोल की सुरक्षा उपायों का रखना होगा ध्यान

अनमोल के वकील ने यह भी बताया कि हमने कहा है कि हम जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं और हम सहयोग करेंगे. हमने अदालत से कुछ सुरक्षा उपायों की मांग की है. अदालत ने एनआईए को उन दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. एनआईए ने भी स्वीकार किया है कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे..."

