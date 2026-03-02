दिल्ली के ईरानी रेस्टोरेंट जहां मिलता है पर्शियन स्वाद का जादू, ईरानी चाय से लेकर बेरी पुलाव और बकलावा के दिवाने हो जाएंगे आप

Irani Restaurants In Delhi: दुनिया में जब भी ईरान का नाम आता है, तो अक्सर खबरों में युद्ध, तनाव और राजनीति की बातें छाई रहती हैं. लेकिन किसी भी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी राजनीतिक परिस्थितियों से नहीं होती. ईरान की पहचान उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता, सूफियाना संगीत, खूबसूरत कालीनों और सबसे बढ़कर उसके लजीज खाने से भी है. ईरानी खाने की सबसे बड़ी खासियत है उसका संतुलन न ज्यादा तीखा, न ज्यादा मसालेदार, बल्कि खुशबूदार और नफासत से भरा हुआ. केसर (सैफरन) की महक, अनार की खटास, सूखे मेवों की मिठास और धीमी आंच पर पके चावल ये सब मिलकर पर्शियन खाने को खास बनाते हैं.

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और असली ईरानी या पर्शियन स्वाद चखना चाहते हैं, तो राजधानी में कुछ बेहतरीन जगहें हैं जहां आपको ईरानी चाय से लेकर बकलावा तक सब कुछ मिलेगा.

दिल्ली में ईरानी स्वाद का जादू कहां मिलता है? | Magic of Iranian flavours in Delhi

1. सोडा बोतल खोलने वाला (SodaBottleOpenerWala)

यह रेस्टोरेंट भले ही पारसी कैफे थीम पर बेस्ड हो, लेकिन यहां आपको ईरानी स्टाइल डिशेज का शानदार अनुभव मिलेगा. बेरी पुलाव, ईरानी चाय, बन मस्का, मटन धानसाक. यहां का विंटेज कैफे जैसा माहौल आपको पुराने जमाने की ईरानी कैफे संस्कृति की याद दिलाता है. ये रेस्टोरेंट आपको खान मार्केट में मिलेगा.

2. फारसी दरबार (Persian Darbar)

दिल्ली में कीर्ति नगर और लोधी रोड स्थित फारसी दरबार पर आपको नई खाने की चीजों का आनंद मिलेगा. अगर आप असली पर्शियन कबाब और केसर वाले चावल का स्वाद लेना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए है. जूजे कबाब (चिकन), चेलो कबाब, बकलावा, सैफरन राइस. यहां खाने में इस्तेमाल होने वाला केसर और सूखे मेवे स्वाद को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं.

3. लजीज मामला (Lazeez Affaire)

चाणक्यपुरी और कनॉट प्लेस में स्थित यह रेस्टोरेंट मिडिल ईस्टर्न और पर्शियन फ्लेवर का अच्छा मिश्रण पेश करता है. ग्रिल्ड कबाब, हमस और पिटा, ईरानी स्टाइल स्टू, मीठे में बकलावा. यहां का माहौल फैमिली डिनर और दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए बढ़िया है.

दिल्ली में अन्य बेस्ट ईरानी रेस्टोरेंट:

- बस्तर

- नूर ईरानी कैफे

- बख्तर खान

- शाहीन

- पर्शियन डिशेज़:

- बेरी पुलाव

- ईरानी चाय

- काबुली पुलाव

- शिश कबाब

ईरानी चाय और बकलावा क्यों हैं खास? | Why Are Iranian Tea and Baklava Special?

ईरानी चाय आम चाय से अलग होती है. इसे खास तरीके से उबाला जाता है और इसमें हल्की मिठास व खुशबू होती है. अक्सर इसे कांच के छोटे गिलास में परोसा जाता है. बकलावा एक पारंपरिक मिठाई है, जो पतली परतों वाले आटे, शहद और मेवों से बनती है. इसकी मिठास और कुरकुरापन हर किसी को पसंद आता है.

पर्शियन खाने की खास बातें:

कम मसाले, ज्यादा खुशबू : केसर, दालचीनी, सुमाक जैसे मसालों का इस्तेमाल.

चावल का महत्व : पर्शियन खाने में चावल एक मुख्य हिस्सा है, जिसे खास तरीके से पकाया जाता है.

मीठा-खट्टा स्वाद : अनार, सूखे आलूबुखारे और नींबू का उपयोग.

हेल्दी और बैलेंस : ग्रिल्ड मीट और ताजे सलाद का ज्यादा इस्तेमाल.

दिल्ली सिर्फ चाट और बटर चिकन के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहां आपको दुनिया भर के स्वाद मिल जाते हैं. ईरानी या पर्शियन खाना भी अब राजधानी के फूड कल्चर का हिस्सा बन चुका है.

अगर आप कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो इन रेस्टोरेंट्स में जरूर जाएं. केसर की खुशबू, अनार की मिठास और ईरानी चाय की चुस्की आपको सीधे तेहरान की गलियों का एहसास दिला सकती है.