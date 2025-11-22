दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की. जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला. इस दौरान पीएम मोदी हर किसी से बेहद गर्मजोशी से मिले, जहां पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को गले लगाया तो अपने अंदाज में उन्‍हें ठहाके लगाने पर भी मजबूर कर दिया. पीएम मोदी की 'Hug Diplomacy' के कई वीडियो और फोटोज सामने आए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोहान्‍सबर्ग पहुंचने पर गर्मजोशी से स्‍वागत किया. इस दौरान दोनों नेता ठहाके लगाते नजर आए. वहीं रामफोसा ने पीएम मोदी का हाथ जोड़कर स्‍वागत किया.

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई.

जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्‍टार्मर से भी मुलाकात की. इसे लेकर पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा कि स्‍टामर्र से मिलकर बहुत अच्छा लगा. यह वर्ष भारत-ब्रिटेन साझेदारी में नई ऊर्जा लेकर आया है और हम इसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी बातचीत की. मेलोनी ने पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्‍ते कहा. साथ ही दोनों नेता ठहाके लगाते भी नजर आए.

साथ ही शिखर सम्‍मेलन में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच बैठक हुई. पीएम मोदी ने कहा कि हमें आज ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. तीनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखते ही बनती थी.

ब्राजील के राष्‍ट्रपति लूला दा सिल्‍वा के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात बेहद गर्मजोशी से भरी रही. दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले.

जी-20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्‍ट्रपति ली जे म्‍युंग से भी द्विपक्षीय बैठक की.

पीएम मोदी ने इस दौरान फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की. पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा कि हमने विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की. भारत-फ्रांस संबंध दुनिया की बेहतरी के लिए एक मजबूत आधार बने हुए हैं.

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में विविधता लाने के लिए मिलकर काम करते रहने का संकल्‍प दोहराया.