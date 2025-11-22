विज्ञापन
विशेष लिंक

रामाफोसा से स्‍टार्मर और मेलोनी से लूला तक... जी-20 समिट में पीएम मोदी की 'Hug Diplomacy'

दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'Hug Diplomacy' देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को गले लगाया तो अपने अंदाज में उन्‍हें ठहाके लगाने पर भी मजबूर कर दिया.

Read Time: 3 mins
Share
रामाफोसा से स्‍टार्मर और मेलोनी से लूला तक... जी-20 समिट में पीएम मोदी की 'Hug Diplomacy'
  • PM नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में G-20 शिखर सम्मेलन में कई वैश्विक नेताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की.
  • दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत किया और दोनों नेताओं ने ठहाके लगाए.
  • PM मोदी ने ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील सहित कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की. जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला. इस दौरान पीएम मोदी हर किसी से बेहद गर्मजोशी से मिले, जहां पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को गले लगाया तो अपने अंदाज में उन्‍हें ठहाके लगाने पर भी मजबूर कर दिया. पीएम मोदी की 'Hug Diplomacy' के कई वीडियो और फोटोज सामने आए हैं.  

दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोहान्‍सबर्ग पहुंचने पर गर्मजोशी से स्‍वागत किया. इस दौरान दोनों नेता ठहाके लगाते नजर आए. वहीं रामफोसा ने पीएम मोदी का हाथ जोड़कर स्‍वागत किया. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्‍टार्मर से भी मुलाकात की. इसे लेकर पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा कि स्‍टामर्र से मिलकर बहुत अच्छा लगा. यह वर्ष भारत-ब्रिटेन साझेदारी में नई ऊर्जा लेकर आया है और हम इसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी बातचीत की. मेलोनी ने पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्‍ते कहा. साथ ही दोनों नेता ठहाके लगाते भी नजर आए. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: ANI

साथ ही शिखर सम्‍मेलन में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच बैठक हुई. पीएम मोदी ने कहा कि हमें आज ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. तीनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखते ही बनती थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

ब्राजील के राष्‍ट्रपति लूला दा सिल्‍वा के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात बेहद गर्मजोशी से भरी रही. दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले.  

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

जी-20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्‍ट्रपति ली जे म्‍युंग से भी द्विपक्षीय बैठक की. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

पीएम मोदी ने इस दौरान फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की. पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा कि हमने विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की. भारत-फ्रांस संबंध दुनिया की बेहतरी के लिए एक मजबूत आधार बने हुए हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में विविधता लाने के लिए मिलकर काम करते रहने का संकल्‍प दोहराया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Narendra Modi, G-20 Summit, PM Modi Hug Diplomacy
Get App for Better Experience
Install Now