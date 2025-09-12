विज्ञापन
खाना क्यों गिराया.... गुरुग्राम में मामूली बात पर दोस्त ने दोस्त को तीसरी मंजिल से धकेला, हुई मौत

गुस्से में आपा खोकर, 19 वर्षीय उमेश ने कथित तौर पर पप्पू को तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया. पप्पू गंभीर रूप से घायल होकर ग्राउंड फ्लोर पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई.

  • गुरुग्राम के गांधीनगर इलाके में मामूली विवाद पर एक दोस्त ने अपने साथी को तीसरी मंजिल से धक्का देकर मार डाला.
  • 35 वर्षीय पप्पू कुमार और 19 वर्षीय उमेश के बीच खाना बिखर जाने को लेकर कहासुनी हुई थी.
  • गुस्से में उमेश ने पप्पू को तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
गुरुग्राम में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली सी बात पर हुए झगड़े में एक दोस्त ने अपने ही 35 वर्षीय साथी को तीसरी मंजिल से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक का कसूर इतना था कि उसने खाना बिखेर दिया था, जिससे गुस्साए उसके दोस्त ने उसे जान से मार डाला.

यह घटना 14 अगस्त की रात गुरुग्राम के गांधीनगर इलाके की है. पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय पप्पू कुमार अपने साथियों राजेश और उमेश के साथ एक मकान में पीओपी (POP) का काम कर रहा था. रात करीब 10 बजे, खाना बिखर जाने को लेकर पप्पू और उसके साथी उमेश के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

गुस्से में आपा खोकर, 19 वर्षीय उमेश ने कथित तौर पर पप्पू को तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया. पप्पू गंभीर रूप से घायल होकर ग्राउंड फ्लोर पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद, आरोपी उमेश मौके से फरार हो गया और पुलिस से बचने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्थानों पर छिपता रहा.

पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती पूछताछ में उमेश ने अपना जुर्म कबूल लिया है. उसने बताया कि खाना गिरने की मामूली सी बात पर गुस्से में आकर उसने पप्पू को धक्का दिया था. पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है और इस दुखद मामले की जांच जारी है.

साहिल मनचंदा की रिपोर्ट

