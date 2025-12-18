बिस्मिल, अशफाक और रोशन: हंसते-हंसते झूले फंदे पर, ऐसे थे आजादी के वे 3 मतवाले

9 दिसंबर का इतिहास, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह
भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को 1927 में 19 दिसंबर के दिन ही फांसी दी गई थी. इस दिन को ‘शहादत दिवस' के रूप में मनाया जाता है. आजादी के इन मतवालों को काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए फांसी दी गई थी.
उन्नीस तारीख को हमारे देश के इतिहास में एक और बड़ी घटना दर्ज है. वर्ष 1961 में 19 दिसंबर के दिन ही भारतीय सेना ने गोवा को 450 साल के पुर्तगाली शासन से आजाद कराया था. ‘ऑपरेशन विजय' के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा में प्रवेश किया था. इस ऑपरेशन की शुरूआत 18 दिसंबर, 1961 को की गई थी और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था.
देश-दुनिया के इतिहास में 19 दिसंबर की तारीख में दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-
- 1842 : अमेरिका ने हवाई को प्रांत के रूप में मान्यता दी.
- 1927: महान स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दी.
- 1932 : ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने विदेश में प्रसारण शुरू किया.
- 1934: भारत की 12वीं राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल का जन्म.
- 1941 : एडोल्फ हिटलर ने पूरी तरह जर्मन सेना की कमान संभाली.
- 1961: गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली.
- 1984 : चीन के प्रधानमंत्री जाओ जियांग और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थैचर ने हांगकांग चीन को वापस सौंपने के लिए चीन-ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये.
- 2007 : टाइम पत्रिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ‘पर्सन ऑफ द ईयर' के खिताब से नवाजा.
- 2012 : पार्क ग्युन हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं.
- 2018 : भारत के भू-स्थिर संचार उपग्रह जीसैट-7ए को लेकर जाने वाले जीएसएलवी-एफ11 का श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपण.
- 2019 : स्वदेश में विकसित क्रूज रॉकेट पिनाक के अद्यतन संस्करण का ओडिशा के तट स्थित केंद्र से सफल परीक्षण.
- 2020: भारतीय किक्रेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट के 88 साल के इतिहास में 36 रन का अपना न्यूनतम स्कोर बनाया. भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन-रात्रि के टेस्ट मैच में आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा.
- 2023: उत्तर पश्चिमी चीन के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में मध्य रात्रि को आए शक्तिशाली, 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 118 लोगों की मौत हो गयी और 500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं.
