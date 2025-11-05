विज्ञापन
विशेष लिंक

मणिपुर में चार कुकी उग्रवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

हथियारबंद हिंसा, जबरन वसूली और जनजीवन को बाधित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त यूकेएनए लंबे समय से क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
मणिपुर में चार कुकी उग्रवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद
  • मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के खानपी-हेंगलेप क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चार कुकी उग्रवादियों को मार गिराया
  • मारे गए उग्रवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री बरामद हुई है
  • यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी पर ग्राम प्रधान हत्या, जबरन वसूली और नागरिकों को धमकाने के गंभीर आरोप हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चुराचांदपुर:

सुरक्षा बलों ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के खानपी-हेंगलेप क्षेत्र में चार कुकी उग्रवादियों को मार गिराया. मारे गए उग्रवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किये गए हैं. सुरक्षा बलों ने एक सटीक और खुफिया जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. यह कार्रवाई यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) द्वारा हाल के दिनों में बढ़ती हिंसक गतिविधियों और अत्याचारों के जवाब में की गई थी. इस संगठन पर हाल ही में हेंगलेप क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान की हत्या, नागरिकों को धमकाने, विद्यालयों और वित्तीय संस्थानों से पांच लाख से 50 लाख तक की जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं.

आपको बता दें कि यूकेएनए एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है, जो मुख्य रूप से मणिपुर के पर्वतीय जिलों में सक्रिय है. यह कई अन्य कुकी और जोमी समूहों के विपरीत ऑपरेशन निलंबन समझौते का हिस्सा नहीं है. यह भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ संघर्षविराम समझौतों में शामिल हैं. हथियारबंद हिंसा, जबरन वसूली और जनजीवन को बाधित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त यूकेएनए लंबे समय से क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है.

विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने खानपी और हेंगलेप क्षेत्र में सघन अभियान चलाया. सुरक्षा बलों की टीम ने खानपी के पास सशस्त्र उग्रवादियों की गतिविधि देखी और पहले उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा. लेकिन यूकेएनए के भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों ने सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरक्षा बलों के तीन जवान घायल हो गए. 

जवाबी कार्रवाई में हुई भीषण मुठभेड़ में चार यूकेएनए उग्रवादी मारे गए. मौके से एक 7.62 मिमी सेल्फ-लोडिंग राइफल, एक एके-56, एक एमए4 एमके-II राइफल, एक अंडर-बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, मैगज़ीन, गोलाबारूद और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई. इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान असम राइफल्स की एक टुकड़ी ने यूकेएनए का एक शिविर भी नष्ट किया. वहां से तीन सिंगल-बैरल राइफलें, बुलेटप्रूफ जैकेट, टैक्टिकल वेस्ट, मोटोरोला संचार सेट और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई.

मणिपुर में सुरक्षा बलों को यह सफल अभियान इलाके में शांति बहाली के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मणिपुर में शांति एवं स्थिरता बहाल करने की दिशा में उनका सतत प्रयास जारी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kuki Militants, Four Kuki Militants Killed, Manipur
Get App for Better Experience
Install Now