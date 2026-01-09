महिला IRS अधिकारी ने बताया कैसे किया जा सकता है UPSC क्रैक, जानें एग्जाम क्लियर करने की 5 टिप्स

बनिता नाओराम मणिपुर के काकचिंग गांव की पहली IRS हैं. बनिता नाओराम ने दिन रात मेहनत की और अफसर बनने के अपने सपने को सच कर दिखाया. बनिता नाओराम के अनुसार UPSC क्रैक करना इतना आसान नहीं था. केवल सही रणनीति की मदद से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है. साथ ही बनिता नाओराम ने कुछ ऐसी टिप्स भी बताई हैं, जिसकी मदद से UPSC क्रैक करने में मदद मिलती है. अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार बनिता नाओराम की बताई गई टिप्स को जरूर फॉलो करें. इनकी मदद से आपको पेपर क्रैक करने में मदद मिलेगी

UPSC क्रैक करने की टिप्स

बनिता नाओराम ने बताया कि UPSC का सिलेबस ज्यादा मुश्किल नहीं है. अगर सही से पढ़ाई की जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है. उन्होंने कहा सुबह पूरे फोकस के साथ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, दोपहर को दोबारा पढ़ें, नोट्स बनाएं और इन्हें अच्छे से याद करें. वहीं रात को सोने से पहले रिवाइज करें ताकि सब याद रहे. उन्होंने कहा कि पढ़ाई, नोट्स, रिविजन का यह साइकिल, स्टेप बाय स्टेप, एग्जाम क्रैक करने में मदद करती है.

उन्होंने कहा कि UPSC का पूरा सिलेबस कवर करने में लगभग 2 साल लगते हैं. एक साल सब कुछ अच्छे से पढ़ने में लग जाता है. 24 घंटे फोकस रहना चाहिए. पढ़ने के साथ-साथ रिवाइज करना जरूरी है. सुबह चेप्टैर पढ़ें और नोट्स बनाएं. अपने जरूरी काम भी करें साथ-साथ , लेकिन सोने पर रिवाइज जरूर करें.

कौन हैं बनिता देवी

बनिता देवी नाओरेम मणिपुर की 1998 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं. अभी कोलकाता में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स के पद पर तैनात. बनिता देवी नाओरेम को इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन (IRSA) का प्रेसिडेंट चुना गया है. बनिता नाओराम ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में BSc और MSc की डिग्री की है. इसके बाद उन्होंने JNU और मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई से MPhil की डबल डिग्री हैं.