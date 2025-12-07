बंगाल में कल बाबरी की बुनियाद, आज गीता पाठ में जुटेंगे 5 लाख, रामदेव, धीरेंद्र शास्त्री जैसे दिग्गज पहुंचेंगे

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवद् गीता का पाठ आयोजित किया गया है, जिसमें करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है. आयोजकों का दावा है कि गीता पाठ में योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे. हालांकि इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं. एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी गई थी.

‘सनातन संस्कृति संसद' (विभिन्न मठों के आध्यात्मिक गुरुओं का एक संगठन) के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के भी ‘एक साथ पांच लाख गीता पाठ' नामक कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि बाबा रामदेव, धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री और कार्तिक महाराज इस अवसर पर मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे और गीता पाठ में हिस्सा लेंगे.

ममता बनर्जी को भी भेजा गया निमंंत्रण: आयोजक

उन्होंने बताया कि ‘राज्यपाल के अलावा, हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा है, लेकिन उनके कार्यालय ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है.

प्रवक्ता ने कहा कि भगवद् गीता के अध्याय प्रथम, नवम और 18वें अध्याय का एक साथ पाठ किया जाएगा.

आयोजकों में से एक और भारत सेवाश्रम संघ की बेलडांगा शाखा के प्रमुख कार्तिक महाराज ने कहा, ‘‘हम कार्यक्रम में सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश प्रसारित करेंगे.''

एक दिन पहले रखी गई थी बाबरी मस्जिद की नींव

हालांकि इस गीता पाठ से ठीक एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी. तृणमूल कांग्रेस के निष्‍कासित विधायक हुमांयू कबीर के नेतृत्‍व में आयोजित कार्यक्रम में चार लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया.

प्रदेश की पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच कबीर ने मौलवियों के साथ एक विशाल मंच पर औपचारिक फीता काटा, जबकि वास्तविक मस्जिद निर्माण स्थल आयोजन स्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर था. इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और हजारों लोग कार्यक्रम स्थल पर उमड़े. कई लोग प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर पर ईंट लिए हुए थे.

कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति में शामिल होने के आरोप में इस हफ्ते की शुरुआत में निलंबित कर दिया था. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूं. उपासना स्थल बनाना एक संवैधानिक अधिकार है. बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी.