पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ गणतंत्र दिवस समारोह में आए नजर, इस्तीफे के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों से थे दूर

गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप में दिखाई दिए. परेड के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की आगे वाली लाइन में बैठे हुए थे. धनखड़ बीते कुछ महीनों से सार्वजनिक जीवन से लगभग दूर थे. स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना काफी कम कर दिया था.

इस्तीफे के बाद से नहीं दिख रहे थे धनखड़

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई जांचें भी चल रही थीं, जिनके कारण वे कम ही सार्वजनिक आयोजनों में दिखाई दे रहे थे. हालांकि उपराष्ट्रपति पद से उनके अचानक से इस्तीफे को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार से तीखे सवाल पूछे. इसी वजह से गणतंत्र दिवस परेड में उनकी उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें : मरून पगड़ी, शहीदों को श्रद्धांजलि, गणतंत्र दिवस पर देखिए पीएम मोदी तस्वीरें

पिछले दिनों हो गए थे बेहोश

पिछले दिनों ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ 10 जनवरी को बेहोश होकर अपने ही बाथरूम में गिर गए थे. एम्स में उनका एमआरआई किया गया. तब अधिकारियों ने बताया था कि 10 जनवरी को तड़के साढ़े तीन बजे 74 वर्षीय धनखड़ पर बाथरूम में दो बार बेहोश हो गए थे. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था.

आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पहले भी कई बार बेहोश हो चुके हैं. कच्छ का रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान भी वो कई बार बेहोश हो चुके थे. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था. हृदय संबंधी बीमारी के कारण धनखड़ को पिछले साल भी एम्स में भर्ती कराया गया था.