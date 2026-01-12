जगदीप धनखड़ दो बार हुए बेहोश, AIIMS में कराए गया भर्ती, जान लीजिए अब कैसी है तबीयत

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ 10 जनवरी को बेहोश होकर अपने ही बाथरूम में गिर गए थे. एम्स में उनका एमआरआई किया गया.अधिकारियों ने यह जानकारी दी और कहा कि उनकी अन्य जांच मंगलवार को की जाएंगी. अधिकारियों ने बताया कि 10 जनवरी को तड़के साढ़े तीन बजे 74 वर्षीय धनखड़ पर बाथरूम में दो बार बेहोश हो गए थे. इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि आज उन्हें एम्स ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें जांच के लिए भर्ती करने पर जोर दिया. वह रातभर अस्पताल में ही रहेंगे.

आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पहले भी कई बार बेहोश हो चुके हैं. कच्छ का रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान भी वो कई बार बेहोश हो चुके थे. फिलहाल वह स्वास्थ लाभ ले रहे हैं.उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था. हृदय संबंधी बीमारी के कारण धनखड़ को पिछले साल भी एम्स में भर्ती कराया गया था.