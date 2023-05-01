मरून पगड़ी, शहीदों को श्रद्धांजलि, गणतंत्र दिवस पर देखिए पीएम मोदी तस्वीरें

\u092a\u0942\u0930\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u091c \u0917\u0923\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0926\u093f\u0935\u0938 \u0915\u0940 \u0927\u0942\u092e \u0939\u0948. \u0907\u0938 \u092e\u094c\u0915\u0947 \u092a\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0930\u0947\u0928\u094d\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0935\u0949\u0930 \u092e\u0947\u092e\u094b\u0930\u093f\u092f\u0932 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947, \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0936\u0939\u0940\u0926\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0936\u094d\u0930\u0926\u094d\u0927\u093e\u0902\u091c\u0932\u093f \u0905\u0930\u094d\u092a\u093f\u0924 \u0915\u0940.