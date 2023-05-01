विज्ञापन
मरून पगड़ी, शहीदों को श्रद्धांजलि, गणतंत्र दिवस पर देखिए पीएम मोदी तस्वीरें

पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस की धूम है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

  • भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, 77वे गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने सुबह सबसे पहले देशवासियों को शुभकामनाएं दी.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देकर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की.
  • पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान सेना प्रमुख में भी उनके साथ मौजूद थे.
  • समारोह में पीएम मोदी ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने में देश का नेतृत्व किया.
  • इंटर-सर्विसेज गार्ड्स, जिसमें एक अधिकारी और 21 इनर गार्ड्स (हर सर्विस से सात) शामिल थे ने सम्मान देने के लिए 'सलामी शस्त्र' और उसके बाद 'शोक शस्त्र' की परंपराओं का पालन किया.
  • चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी मौजूद थे.
  • इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए खास मेहमानों को बुलाया गया है. इस लिस्ट में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने इनकम और रोजगार पैदा करने में बेहतरीन काम किया है,
  • इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में 'वंदे मातरम' के 150 साल, भारत की सैन्य शक्ति, जिसमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें शामिल हैं.
  • गणतंत्र दिवस समारोह के मेहमानों की लिस्ट में बेस्ट इनोवेटर्स, रिसर्चर्स और स्टार्ट-अप्स, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और सरकार की मुख्य पहलों के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं.
  • गणतंत्र दिवस समारोह के लिए देश के तमाम बड़े मंत्री पहुंचे हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.
  • गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचीं. जिनका स्वागत खुद पीएम मोदी ने आगे बढ़कर किया. राष्ट्रपति अपनी शाही सवारी से पहुंचीं.
  • गणतंत्र दिवस समारोह के लिए खास मेहमानों को बुलावा भेजा गया है, विदेशी और गणमान्य लोगों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी
  • गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी मेहमान भी पीएम को बधाई देते नजर आए. पीएम मोदी ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ खास मेहमानों का स्वागत किया
  • मरून पगड़ी, शहीदों को श्रद्धांजलि, गणतंत्र दिवस पर देखिए पीएम मोदी तस्वीरें
  • गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी और देश के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई. इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी खुलकर हंसते दिखाई दिए.
  • पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर देश के वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी 26 जनवरी के अवसर पर खास तरह की पगड़ी भी पहनते हैं.
  • पीएम मोदी जैसे ही गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराय.
  • भारत आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्‍व में राजधानी दिल्‍ली में कर्तव्‍य पथ पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन हो रहा है.
