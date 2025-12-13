यह धारणा कि पीएम हर काम गलत करते हैं, सही नहीं- पूर्व कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री सबकुछ गलत ही करता है. कुमार ने अपनी किताब 'The Guardians of Republic' की लॉन्चिंग के अवसर पर कांग्रेस को भी सलाह दे दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो खामियां आ गई हैं उसे दूर करना चाहिए ना कि इसके लिए विरोधी पार्टियों को दोष देना चाहिए. कुमार ने एनडीटीवी से कहा कि कहा कि कांग्रेस के सशक्त हुए बिना देश ताकतवर नहीं हो पाएगा कांग्रेस में जो ख़ामियां या कमियां आ गई हैं उसे दूर करना चाहिए ना कि विरोधी पार्टियों को दोष देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद के भीतर झांकना चाहिए.

पीएम के काम पर भी टिप्पणी

अश्विनी कुमार ने कहा साफ किया कि वो नहीं समझते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री जो भी काम करता है वो गलत ही है. उन्होंने कहा कि ये धारणा कि ये पीएम जो कुछ करता है वो गलत है, सही नहीं है. उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस को खुद ही मबजूत बनना होगा.

EVM गलत तो सरकार का इस्तीफा करवा दो

पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस अपने को दुरुस्त करेगी. कांग्रेस लगातार EVM मशीन और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है उस पर अश्विनी कुमार ने कहा कि चुनाव की ख़ामियों पर सवाल उठाना विरोधी पार्टियों का कर्तव्य है लेकिन जहां कांग्रेस जीत जाती है वहाँ EVM ठीक है जहां आप हार जाते हैं वहां EVM गलत है इससे आपका संदेश गलत जाता है.अगर आपको भरोसा है कि EVM गलत है तो आप चुनाव में हिस्सा न लो या जहां जीते हैं वहां सरकार का इस्तीफा करवा दो.



कांग्रेस को दे दी नसीहत

कुमार ने कहा कि अगर EVM गलत है तो आप घोषणा कर दें कि हम EVM पर चुनाव नहीं लड़ेंगे या जहां सरकार बनी है वहां से इस्तीफा दें तब कांग्रेस का नरेटिव मज़बूत होगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई संवैधानिक मुद्दे तो हैं लेकिन कांग्रेस उसको अच्छे तरीके से नहीं उठा पा रही है. कुमार ने कहा कि बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ठीक से मुद्दे नहीं उठाए या तो ये सारे मुद्दे उठाने के लिए वक्त नहीं ठीक था. उन्होंने कहा या आप वो संदेश नहीं जनता को दे पाए.

सोनिया के नेतृत्व की प्रशंसा

अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा करते कहा कि सोनिया गांधी ने मजबूत नेतृत्व पार्टी को दिया. वो राजनीतिक तौर पर ताकतवर रही हैं लेकिन अभी उन्होंने अपने को पीछे कर लिया है. अब कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि अगर जीत का श्रेय कांग्रेस नेतृत्व ले रही है तो हार का भी श्रेय लेना चाहिए.