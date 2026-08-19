दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) बैठक है, जिसमें पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी शामिल नहीं होंगे. वे पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, और कल उनका आखिरी एग्जाम है, इसलिए वे दिल्ली नहीं आ पाएंगे. उनका एडमिट कार्ड सामने आया है. जिसमें उनके एग्जाम की डेट सामने आई है.
अमरिंदर सिंंह राजा होंगे शामिल
यह बैठक बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब कांंग्रेस इस समय अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है. पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंंह राजा वड़िंग स्पेशल इन्वाइटी के रूप में पार्टी में शामिल होंगे. प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और विजेंद्र सिंगला बैठक में मौजूद रहेंगे. बैठक में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है.
चुनाव की तैयारियों पर चर्चा
पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है. पार्टी को जमीनी स्थिति पर मजबूत करना, चुनावी मुद्दों और संभावित रणनीति पर नेताओं से फीडबैक लिया जा सकता है. कांग्रेस हाईकमान पंजाब में पार्टी को सत्ता की दौड़ में मजबूत स्थिति में लाने की रणनीति पर काम कर रहा है.
पार्टी में नेताओं के मतभेद भी चर्चा हो सकती है
पंजाब में कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद पर भी चर्चा हो सकती है. चन्नी का बैठक में शामिल नहीं होना भी तमाम सवाल खड़ा हो रहा था. प्रदेश संगठन में नेतृत्व, अलग-अलग चुनाव समितियों और टिकट वितरण को लेकर नेताओं के बीच खींचतान की चर्चा लगातार सामने आती रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकमान इस बैठक के जरिए अलग-अलग गुटों के नेताओं के बीच समन्वय बढ़ाने की कोशिश करेगा.
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