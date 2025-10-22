जम्मू में विदेशी आतंकी बड़ी चुनौती! पुलिस रोज चला रही 125 से अधिक तलाशी अभियान

पिछले दो सालों से जम्मू संभाग में विदेशी आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. इन आतंकियों की हरकतों से निपटने के लिए पुलिस को प्रतिदिन सौ से सवा सौ तक सघन तलाशी अभियान चलाने पड़ रहे हैं.

आतंकियों के इरादे नाकाम करना मुख्य उद्देश्य

जम्मू संभाग के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) भीम सेन टूटी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बताया कि इन ऑपरेशनों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आतंकियों की हरकतों पर अंकुश लगाना नहीं, बल्कि उनके इरादों को नाकाम करना भी है. आईजी टूटी ने बताया कि पुलिस को रोज़ाना आतंकियों की गतिविधियों से जुड़ी सैकड़ों सूचनाएं मिलती हैं. भले ही इनमें से कई भ्रामक होती हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से किसी भी सूचना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाता.

आईजी के अनुसार, इन सूचनाओं में से केवल दो से तीन प्रतिशत ही उपयोगी साबित होती हैं, जब सीधा सामना होता है या आतंकियों का ठिकाना/मददगार सामने आता है. सूचनाओं की पुष्टि में समय न होने के कारण, सैकड़ों जवान अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर तत्काल कार्रवाई करते हैं.

दो वर्षों में जम्मू संभाग बना निशाना

आईजी टूटी ने यह स्वीकार किया कि पिछले दो वर्षों में विदेशी आतंकियों का रुख अब स्पष्ट रूप से जम्मू संभाग की ओर बढ़ा है, और वे सुरक्षाबलों तथा नागरिकों को यहीं निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने जम्मू संभाग में सक्रिय विदेशी आतंकियों की सटीक संख्या बताने से परहेज किया.

आईजी ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर आतंकियों को सफल नहीं होने देंगे. पुलिस और अन्य एजेंसियां पूरी चौकसी और समन्वय के साथ लगातार ऑपरेशन चला रही हैं ताकि हर आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके.

हालांकि, यह भी सच है कि जम्मू क्षेत्र में सक्रिय कई विदेशी आतंकी घने जंगलों और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर अक्सर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के दौरान भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं.