सब जानते हैं ओसामा बिन लादेन कहां मिला था... आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान की खोली पोल

भारत ने पाकिस्तान के साथ हालात बिगड़ने को लेकर गुरुवार को पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पाक की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद से चोली-दामन का साथ रहा है. दुनिया को पता है कि लादेन कहां मिला था, उसे किसने शहीद कहा था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी साजिद मीर को मृत घोषित किया जाता है और फिर उसे जिंदा कर गिरफ्तार किया जाता है.

उन्होंने कहा कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की पहचान दुनिया भर में हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों में निहित है. पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया.

विदेश सचिव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के साथ ही सीमा के उस पार से स्थिति को बिगाड़ना शुरू हो गया था. हमारा रुख स्थिति को बिगाड़ने का नहीं रहा है. हमने केवल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब दिया.

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "... There have been a fundamental change in the circumstances in which the Indus Waters treaty was concluded... For the last 2.5 years, India has been in communication with the Government of Pakistan. We have sent several…