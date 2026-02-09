कर्नाटक के बीदर जिले में एक महिला ने पति और सुसरालवालों के उत्‍पीड़न से परेशान होकर आत्‍महत्‍या कर ली. मामला 6 जनवरी का है, जब बीदर जिले के बसावकल्याण कस्बे में पति और ससुराल वालों द्वारा लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलने के बाद 22 वर्षीय अंजनाबाई शेखर पाटिल ने आत्महत्या कर ली. महिला का एक 11 महीने का लड़का है. आत्‍महत्‍या के इस मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. महिला के घरवालों का आरोप है कि मानसिक और शारीरिक उत्‍पीड़न तो उनकी काफी लंबे समय से झेल रही थी, लेकिन अब उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह पूरी तरह से टूट गई.

पति सवाल पूछने पर करता था प्रताड़ित

अंजनाबाई शेखर पाटिल का विवाह 2022 में शेखर उर्फ ​​शेषिरा पाटिल से हुआ था, जो बसवकल्याण बस स्टैंड के पास ओम नगर/ओम कॉलोनी के निवासी हैं. दंपति का एक 11 महीने का शिशु है, जो अब मां के बिना रह गया है. पीड़िता के पिता विजयकुमार जाधव (55) द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, अंजनाबाई को शादी के तुरंत बाद से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. शिकायत में कहा गया है कि उनके पति, जो पानीपुरी का व्यवसाय करते हैं, अक्सर देर रात घर लौटते थे, जिससे अक्सर झगड़े होते थे. जब अंजनाबाई ने उनके देर से घर लौटने पर सवाल उठाया, तो उनके ससुराल वालों ने कथित तौर पर उनका पक्ष लिया और उन्हें समझौता करने के लिए कहा, साथ ही उनके स्वास्थ्य और घरेलू कामों को लेकर नियमित रूप से ताने भी मारे.

वेश्यावृत्ति का दबाव डाला गया

कर्नाटक के ही रहने वाले पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया गया है कि अंजनाबाई पर वेश्यावृत्ति का दबाव डाला गया था. पिता ने आरोप लगाया कि उसकी सास अरुणाबाई अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थी और बार-बार अंजनाबाई को अवैध संबंधों में धकेलती थी, जिससे उसे गंभीर मानसिक आघात पहुंचा. पीड़िता ने कथित तौर पर फोन पर कई बार अपने माता-पिता से बात की, अक्सर रोते हुए अपने ससुराल में हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताया. लेकिन हर बार माता-पिता ने बेटी को समझाया कि हालात एक दिन ठीक हो जाएंगे.

पति और उसके माता-पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया

आखिरकार महिला ने 6 फरवरी को आत्‍महत्‍या कर ली. दोपहर 1:25 से 2:20 के बीच अंजनाबाई ने कथित तौर पर घर के अंदर छत के हुक से सफेद रस्सी से लटककर आत्महत्या कर ली. परिवार को दोपहर 2:40 बजे सूचना मिली, जिसके बाद उसके माता-पिता और रिश्तेदार बसवकल्याण पहुंचे और उसे मृत पाया. शिकायत के आधार पर बसवकल्याण टाउन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 85, 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है, जो क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और गंभीर अपराधों से संबंधित हैं. पति और उसके माता-पिता सहित तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

